El mejor destino de verano de España 2024 está en la costa de Cádiz

Elegir un destino a la hora de viajar no es una tarea sencilla. Además de mirar la oferta turística y el encanto del lugar, un asunto importante es el presupuesto con el que contamos a la hora de viajar. Ahora que toca disfrutar de las vacaciones de verano algunos todavía no tienen claro qué destino elegir para desconectar durante unos días. Si eres de los que aún no lo saben, quédate para descubrir cuál es el mejor destino para veranear este 2024.

Los lectores de Viajestic, el portal de turismo y viajes de La Sexta, han estado votando durante estos días por el mejor destino de verano 2024. Tras varias fases y reñidas votaciones ya tienen un claro ganador: Barbate. Este municipio de la costa de Cádiz se disputaba este reconocimiento frente a Calella de Palafrugell (Girona), pero finalmente ha resultado vencedor la villa marinera.

“Y es que Barbate, ubicado en la provincia de Cádiz y perteneciente a la Costa de la Luz, se convierte en la opción ideal para disfrutar de la época estival. Su tradición pesquera, especialmente del atún, ofrece experiencias únicas como el Centro de Interpretación del Atún y las marismas y almadrabas de Barbate”, destaca Viajestic.

Planes imprescindibles

Elegido el mejor destino de verano 2024, si te decantas por visitar este mágico rincón de la costa gaditana deberás saber algunas de las maravillas que podrás encontrar aquí. En la temporada en la que estamos, está claro que sus espectaculares playas son el principal reclamo para el visitante. “La playa del Carmen, con su arena dorada y aguas cristalinas, es perfecta para alquilar tumbonas, disfrutar de chiringuitos con exquisita gastronomía local y pasear por el paseo marítimo al atardecer”. A estos imprescindibles se añaden otras playas como “la de Zahora, Los Caños de Meca, El Cañillo y La Hierbabuena, que también son opciones maravillosas para explorar”, publica el portal.

Sobre otros encantos que ofrece Barbate, continúa Viajestic detallando que: “Barbate ofrece lugares históricos y naturales de gran interés. La Torre del Tajo, una antigua torre de vigilancia del siglo XVI, se encuentra en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, un recorrido que permite conocer la fauna y flora local. El faro de Trafalgar, escenario de la famosa batalla del mismo nombre, ofrece una vista panorámica impresionante y una rica historia que contar”.