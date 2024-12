La pastelería Nicolas Rambaud amplía su oferta con un rincón gourmet de productos franceses

La pastelería Nicolas Rambaud, que abrió sus puertas en el número 32 de la Avenida Ana de Viya de Cádiz en agosto de 2022, ha ampliado su oferta de productos. Desde principios de mes y, como guiño a los orígenes de su propietario, se han puesto a la venta alimentos típicos de la gastronomía francesa además de sus tradicionales dulces.

Así, la cafetería cuenta con un rincón de productos gourmet franceses "que no solemos encontrar en Cádiz y que muchos clientes franceses me estaban demandando", explica Nicolas Rambaud, dueño de este negocio. Así, en sus estanterías hay distintos tipos de foie, magret de pato, diversas variedades de vino, champán, latas de conservas, etc. Una de las conservas que están a la venta es melva en salsa de mostaza que "en Francia se vende mucho y aquí no es frecuente verla", cuenta Nicolas.

También han traído refrescos como la Orangina, dulces de la Bretaña, de donde procede el propietario de la pastelería, como el sablé-bretón o el caramelo con flor de sal, y sidra, también muy típica de esta zona. "Tendremos productos gourmet y también comida básica de Francia e iremos renovando el catálogo", señala Nicolas.

Exterior de la cafetería situada en la avenida Ana de Viya de Cádiz. / Jesús Marín

La acogida de esta propuesta ha sido muy buena, mantiene el propietario de la pastelería, quien sostiene que los clientes tienen curiosidad por probar los productos y que incluso ya se han interesado hosteleros locales para poder, quizá, incluirlos en su carta. "La cercanía del colegio Reyes Católicos, bilingüe de francés, también nos beneficia porque muchos padres y madres se acercan para llevarse cosas a casa".

La oferta dulce de Nicolas Rambaud sigue a la venta con sus pasteles más vendidos a la cabeza, pero también incluyendo novedades como el choux de caramelo, original de Nantes, o las barritas de caramelo de la marca Carambar. Además, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, han apostado por acercar productos como el paté de langosta y champán.

Nicolas Rambaud es también el propietario de la pastelería La Belle de Cádix, que está situada en la calle Uruguay, número 2.