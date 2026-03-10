La pastelería Casa Hidalgo modifica su nombre tras más de un siglo de existencia

La pastelería Casa Hidalgo, uno de los emblemas del comercio de Cádiz, modifica su nombre tras más de un siglo de existencia. Al ya popular Casa Hidalgo, la propiedad ha añadido Louro, apellido materno de la actual generencia de la empresa . Así, tras 112 años de funcionamiento en la plaza de la Catedral, el establecimiento ha pasado a denominarse Casa Hidalgo Louro, especializada en empanadas gallegas y bombas de chocolate, como se especifica en la nueva cartelería.

Casa Hidalgo nació en 1914 de la mano de Gabino Hidalgo, un cántabro de Los Tojos que veinte años antes se había puesto al frente del Ultramarino Las Nieves. El empresario alquiló local ubicado en la plaza de la Catedral poniendo al frente del mismo a su sobrino, José Hidalgo Pérez, también cántabro, que pronto se quedó con el local. Tras un breve periodo denominado Los Ángeles, en recuerdo a una hija fallecida, el local se conoció ya como Casa Hidalgo.

Tras la muerte de José Hidalgo el establecimiento se repartió entre dos de sus hijos, José Manuel, que se quedó con el estanco, y Pedro, que siguió con el ultramarino que funcionaba como proveedor de la flota pesquera que amarraba en Cádiz. La precariedad del negocio provocó que unos años más tarde se plantease su cierre. Se llegó a barajar su transformación en mercería, pero finalmente se optó por convertir el ultramarino en una pastelería. Y aquí entra en juego Maruja Louro, esposa de Pedro Hidalgo, cuyo papel en el desarrollo de la renovada tienda fue esencial. Ella apostó por la especialización en empanadas gallegas, su tierra, e incluso trajo a Cádiz la receta de los donuts, gracias a unos conocidos de la Base de Rota.

Ahora, la tercera generación de la familia llegada desde Cantabria homenajea a esta innovadora empresaria poniendo su apellido en el nombre de uno de los comercios referentes de la ciudad.