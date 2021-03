La pastelería La Trufa abrirá su segunda tienda en Cádiz junto al Puerta del Mar

En un momento de incertidumbre por las consecuencias sanitarias, sociales y económicas provocadas por la pandemia del coronavirus, no es fácil emprender la apertura de un nuevo negocio. A pesar de esto, la pastelería La Trufa va a abrir en los próximos días su segundo establecimiento en Cádiz capital. Tras desembarcar en 2017 con una tienda en la esquina entre las calles Pintor Zuloaga y Esquivel, en el barrio de La Laguna, después de Semana Santa inaugurará un nuevo despacho en el número 19 de la avenida Ana de Viya, junto al hospital Puerta del Mar.

Actualmente, el local se encuentra en plena reforma para dejarlo a punto para el día de su apertura. En él se ofrecerá la misma gama de dulces, bollería, tartas, helados y palmeras (la especialidad de la casa) que esta firma puertorrealeña ya vende al público en su obrador en Puerto Real y los establecimientos que tiene en su localidad natal, El Puerto y Cádiz capital.

Uno de los propietarios de La Trufa, Francisco Mel, reconoce que en esta empresa "somos inquietos y nos gusta seguir avanzando", por lo que han aprovechado la oportunidad que se les ha presentado para abrir en un lugar de mucho paso. De hecho, uno de los motivos que le ha llevado a esta futura apertura es "el tema de los helados, ya que es una zona transitada para tirar para la playa y en verano podemos estar abiertos hasta la madrugada". De hecho, entre los productos también se ofrecerán batidos helados y granizadas.

La idea es que este establecimiento "funcione solo como despacho, aunque pondremos alguna mesa alta para poder tomar un café para llevar", aunque no es su propósito principal. Esta novedad no supone el cierre de la pastelería tiene en La Laguna, una tienda que "funciona muy bien", por lo que se van a complementar.

Otra de las novedades en la que La Trufa está trabajando y que va a estrenar próximamente es la elaboración de panes artesanos de larga fermentación. Con ellos, señala Mel, "cerramos el círculo" en cuanto a la oferta de productos que vende esta empresa, con la que "nos mantenemos durante todas las estaciones del año, ya que en cada época suplimos unos productos con otros". Una situación que ejemplifica con la dinámica de trabajo de los establecimientos, ya que "en verano compensamos con los helados que se venden menos dulces".

Con todo, Mel apunta que las intenciones de La Trufa no se quedan solo en mantener sus actuales establecimientos, por lo que tiene la idea de seguir abriendo nuevos despachos en otros puntos de la Bahía de Cádiz. "Las oportunidades no sabes cuando se presentan. Si se presenta una oportunidad sin esperarlo, no descarto abrir en San Fernando, Chiclana o el centro de Cádiz. Nuesta ilusión es seguir prosperando", remata.