¿Qué pasaría en Cádiz si las elecciones del 9-J hubieran sido municipales?

No hay causa-efecto entre unas elecciones europeas y unas municipales. Dicho en términos electorales, no hay extrapolación posible. Así lo defienden los entendidos, y lo viene repitiendo el alcalde de Cádiz (no tanto desde el PSOE) tras conocer cómo se repartió la opinión de los gaditanos este pasado domingo.

Las claves de lo ocurrido el domingo en Cádiz capital ya se saben, los principales puntos que conviene analizar del resultado ya se han puesto sobre la mesa. Un PP que mejora notablemente sus resultados en unas europeas en la ciudad; un PSOE que sigue mejorando resultados elección tras elección, con ese reto por delante de recuperar la llave del gobierno de la ciudad que hace un año estuvo a 700 y pico de votos de alcanzar; un Adelante ausente el 9-J, lo que prácticamente deja sin efecto cualquier intento de analizar en términos municipales esas elecciones; y una abstención llamativamente alta, enorme, que difícilmente se repetirá cuando toque elegir alcalde.

Teniendo todo esto claro, la pregunta sigue siendo inevitable. ¿Qué gobierno hubiera quedado en el Ayuntamiento si las elecciones del domingo hubiesen sido municipales? O dicho de manera más técnica, ¿qué escenario depararía a Cádiz si se aplica la Ley D’Hondt al resultado de este pasado domingo?

A tenor de lo votado, tendría la ciudad una Corporación formada por cuatro partidos. El PP quedaría con una docena de concejales; es decir, dos menos de los obtenidos el pasado 28 de mayo. Y el PSOE firmaría un colosal ascenso desde los 7 ediles actuales hasta los 11, compitiendo codo con codo (recuerden que la diferencia, a falta de cerrar una mesa, es de 10 votos a favor de los populares). Esto significa que ninguno de los dos partidos tendría mayoría suficiente para envestir al alcalde, lo que les obligaría a recurrir a pactos o acuerdos con terceros.

Es aquí donde entran en juego las otras dos fuerzas políticas que entrarían en el Salón de Plenos si el 9-J tuviera una lectura municipal. La primera de ellas es Vox, que fue la tercera fuerza más votada el domingo con 2.994 sufragios, que supera el resultado de las municipales de 2023 y que le valdrían para contar con dos concejales; y la segunda Sumar, que alcanzó los 2.901 votos que le darían también dos ediles.

Curiosamente, repartos muy similares los obtenidos por los partidos situados más en el centro (PP-PSOE) y por los máximos representantes el domingo de la derecha y de la izquierda (Vox-Sumar). Reparto que daría al bloque de derechas cierta ventaja, un concejal más si pactaran PP y Vox que sería fundamental para ese hipotético gobierno local.

De estas cuatro fuerzas políticas hacia abajo, ninguna obtendría representación alguna ya que no superan ese 5% mínimo de apoyos que exige la ley electoral para las municipales y que ha mantenido hasta la fecha a Vox fuera del Ayuntamiento. Rondando, pero sin concejal. De este modo, el partido de Alvise obtuvo el 3,84% de los votos del 9-J, lo que le dejaría sin opciones de entrar en el Ayuntamiento.

Apoyos para las 34 candidaturas

Hay un dicho popular que dice, en popular: “hay gente pa tó”. Y esto sería perfectamente aplicable a las elecciones del pasado domingo, donde entre el electorado gaditano hubo gente para todo, votantes para todos los colores y todas las siglas que concurrían a los comicios.

Hasta 34 formaciones diferentes se presentaban en España a estas elecciones para renovar el parlamento de Bruselas. Y todas obtuvieron respaldo en la Tacita, desde el PP que tuvo 16.335, diez más que el PSOE, hasta las siglas catalanas PMR y Junts, votadas ambas por cinco gaditanos; el mismo número de votos que recibieron los partidos extremeños J.U.E.X y Extremeños.

De la opinión política europea de los gaditanos llama la atención este cosmopolitismo en las urnas, con apoyos a partidos localistas, regionalistas o independentistas que poco o nada tienen que ver con Cádiz o con Andalucía. Y ese apoyo constante que sigue manteniendo Pacma, séptimo partido más votado el domingo con 625 papeletas a su favor.