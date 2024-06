Bruno García y el ajustado marcador entre PP y PSOE en Cádiz: "No me gusta extrapolar los resultados de las europeas a la ciudad"

Los resultados de las elecciones europeas en la capital gaditana arrojan de momento, cuando se ha escrutado el 99,4 por ciento, una exigua diferencia a favor del PP de diez votos sobre el PSOE, 16.335 frente a 16.325. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha comentado este lunes que el resultado "es tan ajustado que todavía no se sabe, porque falta una mesa. En cualquier caso será un resultado muy ajustado tanto para quedar primero como para quedar segundo".

No quiso tomar como referencia el último enfrentamiento de él al frente del PP en Cádiz con el PSOE, en las elecciones municipales de 2023, cuando su partido sacó 11.640 votos a la formación socialista. "Como Ayuntamiento no me gusta mucho extrapolar y creo que en este caso las elecciones europeas son muy difíciles de extrapolar porque son muy complejas", valoró García. El primer edil añadió que "sí es cierto que hemos tenido un muy buen resultado, pero eso al Ayuntamiento no le afecta. Seguimos trabajando y satisfechos de que la gente siga confiando en nosotros, en este caso dentro de un contexto europeo".

Incidió en que "no me gusta interpretar las elecciones europeas dentro de un ámbito local. Y más en la ciudad de Cádiz donde se general espacios muy distintos. Por ejemplo, Adelante Izquierda Gaditana no se presentó como tal". Por último reflejó que "lo que sí hemos visto es una tendencia clara a nivel nacional, a nivel andaluz y provincial, con un respaldo muy importante en la ciudad de Cádiz en torno al Partido Popular".