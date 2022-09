¿Qué pasa si miento en mi curriculum vitae?

Colocar información falsa en un curriculum vitae es una de las prácticas más dañinas a la hora de buscar trabajo. De hecho, la consecuencia principal es el despido, pues, el mentir es suficiente motivo para que la justicia legal de la empresa considere que es una medida disciplinaria. Sin embargo, exagerar cualidades y aptitudes en algunas plantillas de cv, se ha convertido en una actividad usual, especialmente cuando los requisitos del candidato no se ajustan al puesto del trabajo al que quiere aspirar. De esta manera, son muchos los documentos que se maquillan con altos conocimientos en idiomas, permisos de conducir que no existen o títulos universitarios falsos.

La simple acción de embellecer un curriculum vitae se llama curriculum vitae-padding. Un término que en inglés hace referencia a la práctica de colocar información falsa en el documento y que muchos ya están comenzando a utilizar. A pesar de que puede que no suene tan grave, el curriculum vitae-padding tiene consecuencias importantes en el ámbito laboral. Sobre todo, cuando el engaño es llevado demasiado lejos, motivo por el cual, es necesario tener en cuenta las mentiras más habituales que pueden aparecer en el CV y los contras que suponen.

¿Está prohibido legalmente mentir en un CV?

No, es necesario saber que no existe ninguna ley que prohíba hacer esta práctica en un curriculum vitae. Pero, no quiere decir que sea algo ético o una opción al momento de redactar un documento de esta clase para optar a un puesto de trabajo. La sinceridad al momento de escribir sobre la experiencia laboral que tiene una persona es una cuestión de valores que está asociada a la integridad de las personas. No solamente la experiencia tiene relación con ser un buen trabajador, sino la manera en que se dice la verdad y saber aplicar los valores en todo momento.

Las mentiras más comunes en un CV

A continuación, se muestra un resumen de las 5 mentiras que las personas suelen utilizar al redactar su curriculum vitae:

Mentira en la experiencia laboral: decir que se cuenta con la experiencia laboral para el puesto de trabajo si no se tiene en realidad.

Exagerar las funciones hechas en trabajos anteriores: esto hace referencia a las funciones agregadas en el CV con mayores responsabilidades que las asumidas realmente. Consiste en una mentira muy sencilla de detectar, ya que, en una entrevista laboral, el reclutador intentará profundizar en las actividades y logros que el candidato ha conseguido en el cargo. Entonces, es probable que no sepa cómo defender o demostrar lo mencionado en el CV.

Nivel de estudios y formación académica: agregar títulos universitarios de posgrado (másteres o doctorados) o cursos de formación integral, es una de las prácticas que muchos suelen cometer. Sin embargo, es una actividad arriesgada, ya que muchas empresas suelen pedir a manera de prueba una copia de los títulos o formación obtenidos durante la fase educativa.

Nivel de idiomas: esto es similar al caso anterior, aumentar el nivel de habla sobre una determinada lengua en el CV tiene mucho riesgo. Por ejemplo, tener que demostrarlo con un título que no se posee o enfrentar conversaciones en dónde, de manera rápida, el reclutador detectará la carencia del manejo del idioma.

Empresas que nunca se ha trabajado: aunque esta situación sucede muy poco, existen algunos CVs en los que mencionan empresas y cargos que no existen o que fueron disueltas.

Las consecuencias que tienen cualquiera de estas mentiras dependen de hasta donde sean llevadas. Es decir, que tanto se mantenga la mentira y se avance en el lugar de trabajo con ello, así como los argumentos utilizados para conservarla. Las sanciones que se pueden aplicar son varias, y estas van desde el despido laboral hasta meses de cárcel.

Despidos disciplinarios a causa de mentir en el CV

La consecuencia principal de mentir en un CV es el despido laboral, ya que, como se ha mencionado anteriormente, la información falsa es motivo suficiente para tomar esta medida de manera legal en una empresa. Según el artículo 54 del estatuto de trabajadores, el despido disciplinario es viable cuando ocurre una transgresión de buena fe contractual y el abuso de la confianza en el desempeño del trabajo.

Un ejemplo claro de ello es la Extremadura suscitada en 2011, la cual, tras unos 1,5 años desempeñando funciones, una constructora descubrió que el jefe de obra no había dicho la verdad sobre tu título de arquitectura técnica, es decir, no lo tenía. En esta situación, la empresa despidió al trabajador, y tuvo que pagar multas por perjuicios económicos generados a causa de sus fallos en la construcción de la obra por su falta de preparación.

Generalmente, las ofertas de empleo están orientadas a un perfil específico de un trabajador. Motivo por el cual, con frecuencia, se resaltan alguna de ellas como requisitos excluyentes. También, la solicitud de títulos o credenciales que permitan demostrar que un candidato encaja perfectamente con el perfil. La situación ocurre cuando, en dichos documentos, la información es fraudulenta o falsificada.

La falsificación de documentos es un delito que tiene consecuencias legales que van de tres a seis años, inhabilitaciones o multas por concepto de dos a seis años. De acuerdo con lo establecido en el artículo 390 y el código penal. La cual, toma en consideración la falsificación de documentos oficiales, públicos, mercantiles, certificados y privados.