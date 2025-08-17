Los parques y jardines de Cádiz también se cuidan ahora por la tarde

El cuidado y mantenimiento de los parques y jardines de Cádiz ha incorporado estos días un nuevo servicio. Y es que este trabajo se ha empezado a hacer también en horario de tarde, según ha asegurado el Ayuntamiento.

El turno de tarde es una de las mejoras que incluía el nuevo pliego de Parques y Jardines que el Ayuntamiento ha adjudicado a la UTE formada por las empresas Ingeniería y Diseños Técnicos e Ituval, que empezó a prestar el servicio a finales de julio.

En concreto, la mejora referida consiste en la incorporación de dos nuevos peones que trabajarán por las tardes de lunes a viernes y que atenderán, del mismo modo, cualquier emergencia que pudiera darse en lo que a zonas verdes de la ciudad se refiere.

Recuerda el Ayuntamiento que este servicio de tarde es una de las mejoras que introduce el nuevo contrato, cuyo presupuesto anual alcanza los 3.6 millones de euros, frente a los 2,4 que había anteriormente. Entre esas mejoras se encontraría también el aumento de la plantilla de 54 a 60 personas, "lo que garantiza una atención mas eficiente, ya que las nuevas incorporaciones van a tener un perfil mas especializado", según destaca la concejala de Parques y Jardines, Loli Pavón.