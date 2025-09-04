El parque Genovés ya se mete de lleno en obras, tras una espera de años

Las obras de reforma del parque Genovés comenzaron, oficialmente, el pasado mes de mayo. Atendiendo al contrato firmado con el Ayuntamiento, los trabajos deberían de estar concluidos a lo largo del próximo mes de noviembre. Sin embargo, es ahora cuando las mejoras que se realizan en el recinto comienzan a ser más visibles. En todo caso queda mucho por realizar, sobre todo la fase más complicada de la operación: la restauración de toda la verja de hierro que cierra el parque y que se encuentra en muy mal estado de conservación.

La necesidad de realizar un plan integral de reforma en el parque Genovés, el más antiguo y emblemático de Cádiz, viene planteándose desde hace ya una década. En diversas ocasiones, durante el anterior mandato municipal, se anunció el inicio de las obras, con presupuestos cercanos entonces al millón de euros. Se buscaron incluso fondos europeos para su financiación. Finalmente, el actual Ayuntamiento sí ha podido iniciar los trabajos que tienen un coste cercano al medio millón de euros.

A esta cantidad hay que añadir lo que queda por realizar para poder abrir el nuevo Teatro del Parque, con un gasto de 1,7 millones de euros, y la recuperación de la pérgola, con una inversión de 1 millón de euros. En el primero de los casos el proyecto volvió a paralizarse el pasado agosto tras la renuncia de la empresa adjudicataria. El Teatro está cerrado desde 2008. En cuanto a la pérgola, el gobierno de Bruno García apuesta por su recuperación, evitando con ello su demolición, aunque introduciendo importantes reformas en su estructura.

El parque Genovés, epicentro de la vida ciudadana durante muchas décadas (sede de la Velada de los Ángeles, de los Festivales de España en el antiguo Teatro Pemán o de los espectáculos musicales en el Cortijo de los Rosales), había entrado en una profunda decadencia ante la falta de un necesario, y costoso, mantenimiento. Durante los últimos años se han realizado obras puntuales, como en la cascada, pero faltaba una operación global de gran calado.

Con una inversión prevista de 463.397 euros y seis meses de obras, el plan iniciado el pasado mayo se centra en la recuperación del cerramiento (destrozado por el óxido en algunos tramos, lo que ha complicado la localización de una empresa capaz de recuperar la imagen original de la histórica valla), la recuperación del paramento del perímetro exterior, la reposición de una veintena de tulipas, el arreglo de la pavimentación interior y de los bancos y parterres, así como una actuación en las zonas ajardinadas, con un nuevo sistema de riego y restauración del albero, así como la recuperación de papeleras y bancos.

Ya se ha terminado todo el enfoscado del muro perimetral, así como su pintado, lo que realza aún más el mal estado de la verja de hierro. En el interior, se han abierto varias zanjas para instalar el sistema de riego, a la vez que se está reponiendo la protección de piedra de los parterres.