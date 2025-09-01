El cierre de los parques en Cádiz: “Esta noche había música y nos ha despertado a las tres de la mañana”

El anuncio del cierre de los parques de la ciudad que tienen verjas por las noches, desde este miércoles, ha suscitado muchas opiniones entre la ciudadanía y los colectivos vecinales, mayormente favorables a la clausura nocturna de estos espacios para preservar el descanso y evitar actos vandálicos en el mobiliario urbano. Un nuevo ataque a los Niños del Paraguas del Parque Genovés viene a dar la razón a quienes optan por el cierre y así se lo hicieron saber al Ayuntamiento, que ha hecho caso a las voces favorables a esta iniciativa.

José Montilla es presidente de una de las comunidades de vecinos de la calle Pueblo Gitano, junto al Mercado Virgen del Rosario y frente al parque de Varela, oficialmente llamado Eritheya. “Hay noches que es un escándalo, con música a todo volumen. Hacen botellones y duerme gente”, explica. Añade que “si se pueden cerrar por la noche, que se cierren. Que por las mañanas y las tardes los usan personas mayores y niños”.

A su lado, Manoli Cruz destaca que “esta misma noche había música y nos hemos despertado a las tres de la mañana”.

Dani, vecino de la zona, denuncia que “el parque de los perros -se refiere a Kotinoussa, también en Varela- está lleno de botellas. Yo me corté con una al recogerlas. Está muy oscuro por las noches y de eso se aprovechan. Ese parque está hecho una mierda, con papeleras hasta arriba”.

Antonio Jesús García, que regenta una El punto de venta Loterías El Gadita Prensa y Revistas en Pueblo Gitano, apunta que “hay quienes hacen sus necesidades en el parque de Varela”.

El parque del antiguo chalé de Varela, en la avenida principal, es otro de los que se cerrarán desde esta semana. “Mejor cerrarlo por la noche, por seguridad”, dice Mercedes Valencia, sentada en uno de los bancos. Paqui Merino avisa de que el parque está “un poco más dejado en cuanto a limpieza”.

“Esto por la noche es un desastre. Lo ensucian mucho y es mejor que lo cierren”, dice Pepe, un vecino de la zona mientras pasea a su perro por el parque del chalé de Varela. “Hay gente durmiendo por la noche. Muchas veces vengo a las nueve de la mañana y está todo sucio”, apostilla.

José Gaviño, presidente de la asociación de vecinos del barrio de Astilleros, tiene otra visión. “Cuando se quedan abiertos hay chavales. Es normal, no tienen donde ir. No ha habido problemas. Si se ha decidido un cierre general por vandalismo, lo aceptamos”, expresa. Gaviño expone además que “aquí, las personas sin hogar que dormían en el parque las hemos encaminado a otros lugares para ser atendidas”. “Y si quieren erradicar el vandalismo, que se acerquen por el paseo de Astilleros, que han vuelto a romper algunas vallas”, critica.

Bernabé Vázquez es el vicepresidente de la AVV Muñoz Arenillas, cuya sede está justo en la plaza de Carlos Díaz, otra que ha sufrido problemas por la apertura nocturna. “Lo veo estupendo. Nosotros lo hemos pedido al Ayuntamiento. Y nadie se ha quejado, al contrario. Así se resguarda de actos vandálicos”, argumenta. Recuerda asimismo que “se usaba para hacer botellón y los chavales se montaban en los columpios. Con el parque cerrado ya no habrá orines ni vasos ni botellas por las mañanas. Antes había personas sin hogar, ahora no”.

Eso sí, según este dirigente vecinal, en el aspecto negativo el cierre del parque ha provocado el traslado del botellón a otras lugares de esta zona de extramuros.

En invierno cerrarán a las 22.00

Cabe recordar que los parques se abrieron toda la noche en tiempos de José María González ‘Kichi’ como alcalde. Y curiosamente, en los parques de la ciudad aún figuran horarios anteriores a esa etapa. Esto es, de 9.00 a 23.00 horas del 1 de mayo al 30 de septiembre, horario de verano, y de 9.00 a 21.00 horas del 1 de octubre al 30 de abril, en horario de invierno.

Ahora, en verano quedarán cerrados al público a las 23.30 y en invierno a las 22.00.

Los parques que se cerrarán, al estar vallados, son el de Cortadura, Carlos Díaz, Parque Erytheia y Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Parque Genovés, San José y Reina Sofía.