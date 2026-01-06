El paro en Cádiz se reduce a cifras cercanas al inicio de los años 80

La ciudad de Cádiz cerró 2025 con un total de 8.512 desempleados. Es el dato más bajo desde 1982, cuando los procesos de reconversión industrial en la zona comenzaron a disparar las cifras de parados tanto en la localidad como en el conjunto de la Bahía.

El dato con el que se cierra el pasado ejercicio supone una reducción de un millar de parados en sus doce meses, bajando por primera vez de los 9.000 ciudadanos sin trabajo alguno.

El récord histórico que soporta Cádiz es de 18.989 parados a finales de 1988. El dato fue bajando paulatinamente pero sin acercarse en ningún momento a la barrera de los 10.000 inscritos. Así, tras la crisis iniciada en 2012-2013, en el mes de marzo de 2014 se acercó al récord al llegar a los 18.088 parados.

Tras los efectos negativos de la pandemia, cuando 2020 terminó con un aumento de 2.700 desempleados, desde entonces el descenso ha sido intenso y continuado. Se logró bajar de los 10.000 en junio de 2024 y de los 9.000 en el mismo mes del pasado año. Si se mantiene esta tendencia, será en el inicio del próximo verano cuando se pueda estar ya por debajo de los 7.000, los que nos situaría en estadísticas similares a principios de 1981.

En todo caso, a la hora analizar un año u otro, hay que tener en cuenta la caída de población que viene soportando Cádiz capital desde mediados de la década de los 90 del pasado siglo. Así, el porcentaje de parados, más allá del aumento o disminución del mismo, cambia según el dato poblacional con el que se compare.

Así, si tenemos en cuenta la población en edad laboral, entre los 16 y los 65 años, hoy están en desempleo aproximadamente un 12%, cuando en 1988 (el año récord del paro) se llegaba al 18%. En aquel año la ciudad tenía un potencial de unas 105.000 personas en edad de poder trabajar. Hoy este número tal vez no llegue a las 70.000.

Con todo hay que tener en cuenta que la pirámide de la población ha envejecido notablemente en la ciudad, con más del 26% de sus vecinos con edades superiores a los 65 años, lo que incide en todas las estadísticas.

Los datos del último mes del año

Diciembre de 2025 ha cerrado con 8.512 parados. Hay una mayoría de mujeres, 5.002, frente a 3.510 hombres.

Y hay una enorme diferencia en cuanto a las edades. Ni más ni menos que 5.248 personas que buscan un empleo en la capital tienen ya más de 45 años, lo que dificulta la consecución de un nuevo trabajo. Por el contrario, el dato baja a 582 entre los que están por debajo de los 25 años, y 2.682 entre ambas edades.

Por sexos, las mujeres paradas con más de 45 años son 3.175; 1.563 están entre los 25 y 45 años, y 264 menores de 25 años. En cuanto a los hombres, los más mayores son 2.073; entre 25 y 44 hay 1.119 desempleados y 318 tienen menos de 25 años de edad.

En los sectores laborales, lógicamente el de servicios es el que acumula más personas inscritas. Es el sector que más oscilaciones sufre a lo largo del año, con importantes caídas en las temporadas más turísticas y comerciales.

Son hoy 6.501 demandantes de empleo. A muy larga distancia se encuentran los 528 apuntados en la construcción. Curiosamente, este sector está muy necesitado de mano de obra, con obras sin poder ejecutarse por falta de trabajadores, lo que choca con la existencia de este medio millar de parados. En la industria hay 442 desempleados que residen en Cádiz, mientras otros 54 están apuntados en el sector agrícola. Hay 987 sin un empleo anterior, la mayoría formado por jóvenes.

Cádiz es la tercera ciudad en número de parados en la provincia, tras Jerez y Algeciras. San Fernando y La Línea se le acercan, con más de 8.000.