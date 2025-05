El Papa León XIV estuvo en Cádiz cuando era general de los agustinos

El nuevo Papa, León XIV, no solo guarda cercanía con España por su habla, ni tampoco por antepasados que han vivido en tierras españolas. El cardenal agustino que este jueves fue elegido para liderar la Iglesia Católica ha pisado suelo español con varios destinos o paradas. Y entre ellas está la ciudad de Cádiz. Efectivamente, Francisc Robert Prevost estuvo en Cádiz cuando fue general de los agustinos, en una visita pastoral por los diferentes conventos de la orden en todo el territorio nacional.

Esta visita a la iglesia y convento de San Agustín en Cádiz ha sido confirmada por el actual prior de la comunidad gaditana, Marcos Peña. No ha podido certificar este sacerdote el año exacto, aunque todo indicaría que fue en 2007, cuando estuvo también recorriendo otros conventos del territorio andaluz para conocer la realidad de la orden agustina en el sur de España.

Conviene recordar que Prevost fue general de los agustinos durante dos mandatos, que ellos tienen por períodos de seis años, empezando en 2001. Por tanto, sería a inicios de su segundo mandato como general cuando visitó Cádiz, además de Málaga, Sevilla o Huelva, como ha trascendido en estas horas siguientes a su nombramiento como Papa.

Además de Cádiz, León XIV también pisó tierras del otro territorio diocesano, Ceuta. Allí, en la casa agustina estaba destinado entonces el actual párroco de San Agustín, Marcos Peña, que este viernes recordaba aquella visita, en la que Prevost "me dio la impresión de una persona cercana", destacando también "la humildad" que reflejaba el agustino. "Recuerdo también que a raíz de esa visita tuve que preguntarle por algo, y me contestó, que yo pensaba que no lo iba a hacer porque como general tendría mil cosas en la cabeza. Pero me contestó y me causó sorpresa", recuerda también Marcos Peña.

El nombramiento de este antiguo general como Papa ha sido para la comunidad agustina de Cádiz "una alegría y una sorpresa". "La noche anterior comentaba con Julián (Fernández, otro agustino del convento gaditano) que Prevost sonaba como candidato, pero yo no lo creía porque Francisco ya era religioso y no veía que fueran a elegir dos religiosos seguidos. Se ve que los caminos de Dios son distintos a los de los hombres", cuenta este sacerdote que ejerce también en la actualidad como director espiritual del Consejo de Hermandades.

En el plano personal, la alegría del nombramiento de un agustino causa en Marcos Peña al mismo tiempo un cierto sentimiento de pena o tristeza. "Me ha dado mucha alegría, pero tengo también un sentimiento de pesar o tristeza por la carga que ha asumido, por la cantidad de problemas y dificultades que tendrá que solucionar desde ahora", confiesa, al tiempo que valora la experiencia de Prevost durante 40 años como misionero, "lo cual me asegura que va a ser un buen Papa y que va a ser entendido por todos, también por la gente sencilla".

De hecho, no esconde Marcos Peña que le ha causado cierta sorpresa "que haya aceptado ser Papa". "Le veo como frágil porque es un hombre sencillo, aunque si ha aceptado es porque cuenta con la gracia de Dios, ya que por sus solas fuerzas no hubiera sido capaz", explica sobre sus sensaciones. "Ayer (por el miércoles, cuando León XIV se presentó a Roma desde el balcón de San Pedro) lo vi muy emocionado, lo que me indica que no esperaba ser el elegido".

De hecho, destaca este agustino que su compañero Prevost "continua el ejemplo de San Agustín, que quería una vida más de retiro y contemplativa, pero al que la iglesia pidió que fuera sacerdote y luego obispo, y tuvo que dejar su ideal de vida". Algo que él ve reflejado nuevamente en el nuevo Papa, el tercero del siglo XXI. "Nosotros perdemos un agustino, pero la Iglesia gana un Papa. Él será agustino para siempre, pero ya tiene que pensar en toda la Cristiandad", afirma con cierta emoción Marcos Peña, que debido al vínculo de su orden religiosa avanza que desde ahora "yo voy a sufrir más con él porque lo siento más mío, y todos los problemas que tenga los voy a sufrir yo también más intensamente". "Por eso pido que recemos por él con más intensidad", concluye el responsable de los agustinos gaditanos, que conoció personalmente a Prevost hace unos años y que ha certificado el paso del actual Papa por la ciudad de Cádiz cuando era general de los agustinos.