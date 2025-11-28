Palomar celebra la Navidad de Cádiz por rumba catalana con su 'Zarrapatín'

El cantaor David Palomar no quiere dejar pasar las fiestas de este 2026 sin celebrarlas. Y sin celebrarlas a su manera, con el lanzamiento de un villancico que sorprende por rumba catalana y que está acompañado de un videoclip de lo más gaditano.

Así, el artista publica este 28 de noviembre, día oficial del comienzo de la Navidad en Cádiz con el encendido del alumbrado extraordinario, su Zarrapatín, una alegre composición que, como es habitual en el también autor, se carga en su letra con ciertas dosis de crítica social.

El villancico, ya en plataformas, está acompañado de un simpático videoclip grabado por Dpp Visuals en el que el artista se sube al autobús urbano de su ciudad para hacer parada en lugares emblemáticos de Cádiz reconocibles, y no tan habituales en la imagen de la ciudad en el audiovisual.

Así, la plaza del ajedrez, el olvidado (y tan maravilloso) paseo de San Carlos o el puente que sobrevuela la cascada del Parque Genovés (en una imagen que más setentera no puede ser), se conjugan con el entorno de La Caleta, el monumento a la Constitución del Doce (otro guiño a esos videoclips rumberos con monumentos de fondo) o el paseo de la Alameda.

Producido por David Palomar y Javier Katumba, grabado en El Laboratorio-K, Zarrapatín cuenta con la voz de Palomar, la guitarra de Pedro Pimentel, el bajo de Ismael Alcina, la percusión de Javier Katumba y los coros de Jona luna, Jorge Bautista, Miguel y Javier Katumba, además de las palmas de El Junco, Jorge bautista , Kisco Alonso y Javier Katumba.

Zarrapatín, una palabra inventada por Palomar, ha llegado para celebrar por rumbas la fiesta y también para mirar a Cádiz desde otro ángulo.