Ostogades lleva "esperanza y alegría navideña" a los pacientes ingresados en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz

Miembros de la Asociación Ostogades han decorado este mes el pasillo de Cirugía A del Hospital Universitario Puerta del Mar y la consulta de Estomaterapia. Además, se realizó la entrega de felicitaciones navideñas al personal de distintas direcciones del centro hospitalario de la capital gaditana, según informa la asociación que atiende a los pacientes ostomizados y a sus familiares.

Mari Paz Bienvenido, la enfermera estomaterapeuta del hospital, y Antonio Núñez, como presidente de Ostogades, recorrieron do los pasillos de distintas unidades del hospital, repartiendo también felicitaciones a pacientes hospitalizados en la planta de Cirugía Digestiva, en primer lugar, y a continuación a pacientes ingresados en otras unidades, entre ellas la de Pediatría.

"Ha sido un acto muy bonito y emotivo en el que la Asociación Ostogades ha tenido la oportunidad de colaborar con el Hospital Puerta del Mar en repartir un poco de esperanza y felicidad a personas que en estos días tan entrañables se encuentran hospitalizadas por distintos motivos", explica la asociación gaditana..

"Para muchos de ellos -continúa la nota informativa de la entidad-, recibir esta felicitación no solo ha sido un poderoso recordatorio de que no están solos, sino que ha contribuido a reforzar los lazos sociales, contribuyendo al bienestar psicológico de los pacientes. Para las personas ostomizadas, que a menudo enfrentan temores iniciales de aislamiento o inseguridad tras la cirugía, este tipo de gestos ayudan a visibilizar que la ostomía no es el fin, sino el principio de una vida que puede ser plena y activa".

La colaboración de Ostogades en la dinámica navideña del hospital refuerza su compromiso con la atención centrada en la persona, decorando simbólicamente no solo las paredes y pasillos de Cirugía Digestiva y consulta de Estomaterapia, sino también el ánimo de quienes cuidan y son cuidados.

"Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas, ofreciendo apoyo emocional, visibilidad y recursos para que los pacientes retomen su vida diaria con normalidad tras la intervención".

La iniciativa, recuerda Ostogades, ha contado con el apoyo de los profesionales sanitarios del centro, quienes ven en estos actos solidarios "una herramienta fundamental" para mejorar los indicadores de calidad y calidez en la prestación de sus servicios.