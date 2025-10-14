El PSOE vaticina nuevas demoras en la construcción de la Ciudad de la Justicia

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres, ha manifestado su preocupación tras la reciente visita a Cádiz del Consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al considerar que “lejos de aportar seguridad sobre el futuro de la Ciudad de la Justicia, ha introducido nuevas incertidumbres”.

Torres ha señalado que, aunque el propio consejero anunciara el pasado mes de mayo el inicio de las obras para antes de finalizar 2025, ahora ponga sobre la mesa un informe del Ministerio de Hacienda, sin aclarar en qué punto se encuentra “Nos preocupa que se introduzcan nuevos factores que puedan ocasionar demoras. Lo que necesita este proyecto es que la Junta de Andalucía se centre en agilizar todos los trámites que llevan años de retraso y son de su estricta competencia, en lugar de anticipar posibles obstáculos que dependen de otras administraciones, cuando aún ni siquiera han llegado a producirse”, ha argumentado.

Para el portavoz socialista, el compromiso real con una infraestructura de esta envergadura debe materializarse de forma clara en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha vuelto a reclamar que las cuentas de 2026 incluyan una partida presupuestaria suficiente para impulsar decididamente el proyecto. “La asignación de apenas 764.380 euros en los presupuestos de 2025 fue claramente insuficiente. A ese ritmo inversor, la Ciudad de la Justicia tardaría más de 200 años en ser una realidad, una cifra que evidencia la necesidad de un mayor esfuerzo por parte del gobierno andaluz”.

Óscar Torres, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz

Óscar Torres ha recordado que el Ayuntamiento de Cádiz cedió gratuitamente los suelos para la construcción del complejo judicial, “un gesto de lealtad institucional que merece una respuesta contundente, porque no olvidemos que la Junta invirtió 70 millones de euros para la adquisición de los suelos de la Ciudad de la Justicia de Sevilla o 20 millones para la construcción del Palacio de Justicia de Granada.

“Los gaditanos y los profesionales de la justicia merecen un compromiso firme y sin fisuras. Esperamos que declaraciones pasadas en las que se llegó a calificar el proyecto como una ‘chorrada’ o se tildó la situación de ‘lamentable’ queden atrás”, ha concluido Torres.