Óscar Torres exige mejoras en materia de limpieza y mantenimiento urbano en el entorno de Los Corrales

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, y el secretario general del PSOE local, José Ramón Ortega, han mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos Los Corrales, Ángel Ocaña, para abordar las necesidades del barrio.

Durante el encuentro, que forma parte de la ronda constante de visitas a los barrios que realiza el PSOE para escuchar las necesidades de la ciudadanía, el representante vecinal ha trasladado la profunda preocupación por la falta de limpieza, el grave deterioro de las aceras y la escasa iluminación viaria que padecen los residentes.

Los representantes socialistas, junto a Ángel Ocaña, han comprobado los graves problemas de mantenimiento que presentan zonas de mucho tránsito como la calle Jorge Juan y el entorno de la calle Eduardo Benot. "En ambos espacios, que son peatonales, son constantes los problemas de levantamiento del acerado y de los alcorques, lo que supone un peligro real de caídas para los vecinos, especialmente para las personas mayores y con movilidad reducida", ha señalado el portavoz del PSOE.

Además del mal estado del pavimento, los vecinos demandan una mayor dotación de alumbrado público para mejorar la seguridad en la zona. "No es una cuestión de estética, es una cuestión de seguridad y de calidad de vida", ha incidido Óscar Torres.

Asimismo, Torres ha criticado la "falta de gestión del gobierno de Bruno García", al que acusa de "dar la espalda a los problemas cotidianos de los gaditanos y gaditanas". "La situación en Los Corrales no es un caso aislado, es el reflejo de una ciudad que sufre una alarmante falta de mantenimiento”, ha advertido.

En la misma línea, el portavoz ha reafirmado el compromiso del partido con los vecinos y ha aseverado que desde el PSOE “seguirán trabajando día a día a pie de calle, para escuchar y ser el altavoz de las justas reivindicaciones de la gente”, ha concluido Óscar Torres.