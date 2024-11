Óscar Torres: "Seguimos esperando saber cuánto costó el evento Cádiz Fenicia"

Cádiz/El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha insistido en que el Ayuntamiento de Cádiz debe hacer público el coste que tuvo el evento Cádiz Fenicia celebrado entre los días 13 y 22 del pasado mes de septiembre.

De hecho, los socialistas llevaron a pleno ese mismo mes, en concreto el día 26, una moción para instar al equipo de Gobierno a que realizase y publicase un informe detallado con todos y cada uno de los gastos derivados de la iniciativa Cádiz Fenicia 2024, con independencia de la delegación u organismo desde la que se hubiese llevado a cabo las contrataciones o gastos.

"Aquella propuesta quedó aprobada por unanimidad, han pasado dos meses y seguimos esperando saber cuánto costó el evento Cádiz Fenicia", ha aseverado Torres, que ha criticado duramente esta "falta de transparencia" ante la ciudadanía y el resto de grupos políticos.

Además, en la propuesta aprobada en septiembre, también se solicitaba la redacción de un informe que especificase cuáles eran los objetivos de dicha la iniciativa así como el grado de cumplimiento. “No olvidemos que, supuestamente, Cádiz Fenicia era el primero de una serie de eventos culturales con carácter anual, una razón de peso más para saber el coste que ha tenido y hacer un seguimiento exhaustivo”, ha explicado el portavoz del PSOE, que ha advertido que no tiene sentido esta tardanza en dar la información puesto que se supone que Cádiz Fenicia contaba con un presupuesto elaborado previamente.

“Que en dos meses no hayan sido capaces de hacer el desglose de gastos no hace más sembrar dudas sobre si realmente están controlados los gastos que supuso Cádiz Fenicia”, ha señalado Óscar Torres, que ha insistido que los socialistas no cejarán en su empeño hasta conocer cuál fue es coste que supuso el evento para las arcas municipales.