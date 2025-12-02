Óscar Torres: “Bruno García sigue engañando a los gaditanos con la apertura de los Depósitos de Tabaco”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha vuelto a denunciar hoy el "flagrante incumplimiento y la tomadura de pelo" del alcalde, Bruno García, con la apertura de la primera fase de los antiguos Depósitos de Tabaco. Torres ha recordado que fue el propio alcalde quien, durante las jornadas de puertas abiertas celebradas a finales de julio (los días 29 y 30), anunció públicamente la apertura definitiva de este equipamiento para finales de septiembre. "Estamos ya en diciembre, y los Depósitos de Tabaco continúan con las puertas cerradas. Han pasado meses desde aquel anuncio, que tenía una fecha concreta de apertura, y lo único que ha demostrado el Partido Popular es que Bruno García es rehén de sus propios anuncios falsos”.

El portavoz socialista ha subrayado que este retraso es “un síntoma de la parálisis y la falta de gestión” del equipo de gobierno, y ha incidido en el grave perjuicio que se está causando a la ciudadanía con este retraso, especialmente en barrios como Loreto o Cerro del Moro, que llevan años esperando”.

Cabe recordar que el centro de innovación social de los Depósitos de Tabaco alberga servicios fundamentales como bibliotecas, salas de lectura y estudio, una videoteca y una zona de coworking. "Estamos, por ejemplo, en las puertas de la temporada de exámenes y el alcalde está negando a nuestros estudiantes y vecinos unas salas de estudio y espacios de trabajo que son cruciales en esta época".

Para finalizar, el portavoz socialista ha exigido una vez más al alcalde que deje de "jugar con las expectativas de los vecinos" y asuma su responsabilidad. Torres ha instado a Bruno García a "explicar los motivos reales de este retraso" y a ofrecer "una fecha definitiva y creíble" para la apertura de las instalaciones.