Óscar Torres: “Para lo único que el alcalde de Cádiz va a Segunda Aguada es para hacerse fotos”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha lamentado la “falta de prioridades” del alcalde, Bruno García, que "prefiere los actos de inauguración y las fotos, como la del martes en el Jardín de la Historia, antes que solucionar los problemas urgentes de los vecinos de Segunda Aguada".

Torres ha criticado que, mientras el alcalde visitaba el barrio para una inauguración, el aparcamiento público del Edificio Hermanas Mirabal "sigue cerrado a cal y canto", a pesar de ser una de las principales promesas electorales del Partido Popular en 2023 y una reivindicación histórica de los vecinos ante los graves problemas de aparcamiento de la zona.

“Está muy bien que el alcalde vaya al barrio a una inaguración, pero esa visita sabe a poco a los vecinos que cada día sufren la falta de gestión del PP”, ha declarado Óscar Torres. “El parking de Segunda Aguada es el símbolo de la desidia de este equipo de gobierno. Prometieron su apertura inminente y, casi dos años después, las 90 plazas siguen sin estar a disposición del barrio”, ha recordado el portavoz.

El PSOE ya llevó al Pleno municipal en enero de este mismo año la exigencia de apertura de este aparcamiento, recibiendo por respuesta del gobierno local que su puesta en marcha era cuestión de poco tiempo. "Han pasado meses desde ese anuncio y todo sigue igual. Es una falta de respeto a los vecinos de Segunda Aguada", aseveró Torres.

Además, el portavoz socialista ha incidido en que el parking no es el único problema que el alcalde "parece no querer ver" cuando visita Segunda Aguada. “El alcalde se hace la foto y se va, pero allí se quedan los problemas de falta de limpieza, la necesidad de adecentar los parterres y el arbolado, y las deficiencias en el mantenimiento urbano”, ha denunciado Torres, haciéndose eco de las quejas vecinales que el PSOE ha recogido en el barrio en sus continuas visitas.

"Segunda Aguada necesita más gestión diaria y menos propaganda. Los vecinos no quieren solo mejoras en la plaza Santa Ana, quieren un barrio limpio, accesible y con servicios públicos que funcionen", ha insistido el líder socialista.

Para finalizar, Óscar Torres ha señalado que esta "incapacidad" en la gestión de los aparcamientos públicos se ha convertido en una constante del gobierno de Bruno García. "Lo vemos en Segunda Aguada, con un parking cerrado por pura desidia, y lo vemos en el total abandono del parking de Santa Bárbara, donde las quejas por la inseguridad y la falta de transparencia son constantes”, ha concluido.