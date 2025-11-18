Óscar Torres: "El alcalde de Cádiz no ha dado solución a ninguno de los problemas históricos del barrio de Astilleros"

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, acompañado por el secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de Astilleros, Pepe Gaviño, para abordar la situación de esta zona de la ciudad. Esta reunión no es la primera que mantiene el grupo socialista con los vecinos de Astilleros ya que desde que Óscar Torres tomase la portavocía del grupo municipal en enero de 2022, las reuniones con todas las asociaciones de vecinos de la ciudad se vienen sucediendo de forma periódica.

Respecto a Astilleros, durante la visita los socialistas han comprobado de primera mano el malestar vecinal ante la "inacción" del equipo de gobierno, que sigue sin dar solución a ninguno de los problemas históricos del barrio de Astilleros.

Torres ha escuchado la reivindicación de la asociación de vecinos relativa a la situación de las cerca de veinte plazas de aparcamiento de propiedad municipal existentes en el parking de la calle América que siguen sin ponerse a disposición de los vecinos; y el propio portavoz socialista, ha recordado que una situación similar ocurre con el parking público de Segunda Aguada, que también tiene cerradas plazas de aparcamiento.

Otro de los asuntos denunciados durante la visita ha sido la falta de limpieza, “que brilla por su ausencia en Astilleros", ha afirmado Óscar Torres, “no puede haber barrios de primera y de segunda; los vecinos de Astilleros pagan sus impuestos igual que quienes viven en las calles más transitadas del centro o en el paseo marítimo, pero no reciben los mismos servicios", ha lamentado. La falta de alumbrado público y de mantenimiento así como algunos episodios relacionados con falta de seguridad, que han provocado cierta intranquilidad entre los vecinos, han sido también comentados.

Asimismo, desde el PSOE se han hecho eco de las propuestas de la entidad vecinal. En este sentido, Pepe Gaviño ha trasladado la necesidad de ampliar las zonas de estacionamiento regulado para residentes y la búsqueda de opciones para ampliar igualmente el número de aparcamientos libres. En cuanto a otras mejoras, han sugerido la instalación de zona de calistenia y de parkour en el parque Celestino Mutis.

Finalmente, el portavoz socialista ha alertado sobre la "lentitud administrativa" que sufren las entidades vecinales respecto a las subvenciones municipales. "Estamos a mediados de noviembre y tan solo se ha publicado el listado provisional. Esto significa que, entre alegaciones y listas definitivas, las asociaciones de vecinos no recibirán en 2025 el dinero que les corresponde para su funcionamiento".