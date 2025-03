Óscar Torres: "Hace 15 días el alcalde de Cádiz votaba en contra de lo que ahora anuncia a bombo y platillo"

Cádiz/El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su parecer ante el anuncio realizado por el equipo de Gobierno sobre la paralización de las licencias de pisos turísticos en toda la ciudad.

El socialista ha recordado que desde su formación llevan más de un año exigiendo esta medida, “así que nos congratulamos de que, al menos, hayan iniciado los procedimientos necesarios para ponerla en marcha”. De hecho, el partido socialista volvía a solicitar, una vez más, la paralización de las licencias para pisos turísticos el pasado mes de febrero a través de propuestas plenarias, tanto en el pleno extraordinario de vivienda como en el pleno ordinario, “y en ambas ocasiones Bruno García votó en contra”. De hecho para el pleno ordinario del mes de marzo, nuevamente, el PSOE ya había anunciado hace unos días una moción en los mismos términos que las anteriores, más aún cuando la Junta de Andalucía había puesto el foco en el control de pisos turísticos en los municipios.

“Como siempre, el alcalde llega tarde a la toma de decisiones importantes para nuestra ciudad; hace 15 días votaba en contra de lo que ahora anuncia a bombo y platillo”. “Este nuevo bandazo es lo habitual en Bruno García, que sigue demostrando no tener proyecto de ciudad, y que le vale tanto una cosa como la contraria, como siempre decimos, el que no sabe dónde va, cualquier camino le vale”, ha aseverado Óscar Torres.

Además, Torres ha incidido en que la medida anunciada llega tarde porque desde el ámbito municipal podían haberla llevado a cabo con anterioridad puesto que consiste en una modificación del PGOU, que es competencia municipal”.

“Bruno García se ha visto entre la espada y la pared”, ha afirmado el portavoz del PSOE, que ha insistido en que desde la llegada del PP al gobierno de la ciudad han intentado eludir la decisión de hacer un control más exhaustivo de los pisos turísticos, pero ante el nuevo decreto-ley, “el alcalde ya no tenía excusas para no paralizar las viviendas turísticas en toda la ciudad”. Asimismo, el portavoz ha puesto el acento en que el proceso administrativo para poner en marcha la medida es lento, así que espera que Bruno García no se dedique a hacer anuncios para dar a entender que la aplicación será de forma inmediata”.

El portavoz del PSOE no ha dejado pasar por alto la necesidad de incrementar la labor inspectora sobre los pisos turísticos existentes para comprobar que no se oferten de manera ilegal, así como para controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de aquellas que sí posean licencia.

“Cádiz se enfrenta desde hace años a un problema de acceso a la vivienda que está teniendo como consecuencia una despoblación alarmante”. Para Torres, este es motivo “más que suficiente” para tomar medidas de calado, como es la paralización de las viviendas turísticas e intentar frenar el desmedido precio de alquiler y venta de viviendas en la ciudad, quien también ha hecho alusión a que muchos de estos problemas podrían solventarse, en parte, “si el PP y la Junta de Andalucía aplicasen, de una vez, la Ley Estatal de Vivienda que permite la declaración de zonas tensionadas y la regulación del precio del alquiler”, ha concluido Óscar Torres.