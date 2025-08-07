'Osario Norte', el último documental de Serrano Cueto, regresa a los cines de Cádiz

El próximo 28 de agosto, a las 19:00 horas, el documental Osario Norte, el último trabajo del realizador gaditano José Manuel Serrano Cueto, volverá a proyectarse en Cádiz. Así los cines mk2 Cinesur Bahía de Cádiz (vulgo los cines de El Corte Inglés) acogerán un pase que contará con la presencia del productor y montador, Jorge Rivera, y del propio Serrano Cueto, que mantendrán un coloquio con el público al finalizar la proyección.

“Queríamos volver a Cádiz que tan bien nos trató en el estreno y en todo el proceso, para cerrar el recorrido por cines, antes de que pueda verse en plataformas a finales de año”, ha aseverado Rivera, al que el director apunta un intrigante: “Y aún nos queda otra sorpresa para Cádiz, que esperamos poder contar pronto”.

Osario Norte, nominado como Mejor Documental en las prestigiosas Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos en su pasada edición, trata sobre el triste final del actor Jorge Rigaud, muy popular por su personaje de San Valentín en las comedias de los 60 El día de los enamorados y Vuelve San Valentín. La película cuenta con la intervención destacada del actor Pedro Casablanc y la aparición especial de Marta González de Vega, así como supone la última intervención pública del director Eugenio Martín.

Con el regreso a Cádiz de Osario Norte, que se estrenó en nuestra ciudad en un pase multitudinario en abril de 2024, finaliza el intenso periplo gaditano de José Manuel Serrano Cueto antes de regresar a la ciudad en la que vive, Leganés, donde precisamente están sepultados los restos de Rigaud. Y es que este verano, Serrano Cueto ha presentado en Cádiz su primera novela, La vida muerta, y ha rodado el corto El que recibe el cachiporrazo.

Las entradas para asistir a la proyección ya están disponibles en la web de Cinesur.