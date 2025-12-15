La Orquesta y la Coral de la UCA ofrecerán su tradicional Concierto Extraordinario de Navidad en el Gran Teatro Falla

La Universidad de Cádiz, a través del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, invita a la comunidad universitaria y al público general al tradicional Concierto Extraordinario de Navidad que protagonizarán la Orquesta y la Coral de la UCA el próximo sábado 20 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Este concierto, consolidado como una de las citas culturales destacadas del calendario navideño de la ciudad, ofrecerá un repertorio que aunará tradiciones musicales propias de estas fechas con obras de culto. Bajo la dirección de Juan Manuel Pérez Madueño, la actuación combinará piezas emblemáticas como los cuatro preludios corales de Víctor Hely-Hutchinson, basados en villancicos populares, con pasajes seleccionados del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, recreando sonoridades emblemáticas que evocan el espíritu festivo de la Navidad.

El evento forma parte de la programación cultural del Servicio de Extensión Universitaria y cuenta con la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial de Cádiz, el Gran Teatro Falla y Diario de Cádiz.

Las entradas están disponibles en la taquilla del Gran Teatro Falla en horarios de mañana y tarde (de 10:30 a 13.30 y de 17:30 a 20:00 horas), así como en la venta online a través de los servicios de Bacantix.

La Universidad de Cádiz anima a estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios y ciudadanía en general a disfrutar de esta propuesta musical que celebra la creatividad y el compromiso artístico de las agrupaciones musicales universitarias y que pone en valor la contribución de la UCA al tejido cultural de la provincia de Cádiz.