Las oposiciones municipales a auxiliar administrativo terminan ante la Fiscalía de Cádiz

Tras semanas de advertencias públicas, análisis técnico-sindical y denuncias documentadas por parte del colectivo de personas aspirantes, desde UGT han decidido dar un paso más contundente ante la ya denunciada falta de respuesta institucional del Ayuntamiento de Cádiz.

Este miércoles, el secretario provincial de UGT Servicios Públicos ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Cádiz en relación con las presuntas irregularidades que, según ellos, rodean al desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo para cubrir 12 plazas de Auxiliar Administrativo.

En dicha denuncia, UGT solicita la adopción de medidas cautelares con carácter urgente, "con el fin de evitar daños que puedan resultar de imposible o muy difícil reparación, especialmente si el procedimiento sigue avanzando hacia su resolución sin haberse garantizado la igualdad de condiciones ni la legalidad de las actuaciones".

Entre los hechos denunciados destacan, por ejemplo, la intervención de personal ajeno al tribunal en la recogida de exámenes, comprometiendo la cadena de custodia. A eso le suman que se han detectado hechos que reflejan una "falta de anonimato" en el procedimiento, así como que ponen en tela de juicio y ya ante la Fiscalía el "incumplimiento de las propias bases en lo relativo a la entrega de exámenes por correo electrónico".

La denuncia incluye además dudas en el desarrollo de la prueba en "dos turnos claramente desequilibrados" o presuntos "fallos técnicos reiterados y un entorno inapropiado para la prueba informática" o "instrucciones contradictorias, cambios de criterio durante el examen".

Así, desde UGT advierte que no van a permitir que este proceso continúe manchado sin consecuencias. "Nos personamos formalmente en el expediente como organización sindical legitimada y actuaremos en todas las vías necesarias, hasta el final del procedimiento advirtiendo desde ya que se exigirán las responsabilidades que pudieran dirimirse, por los graves perjuicios que la continuación del procedimiento puede suponer, tanto para el colectivo de afectados y afectadas, como para la propia administración", según indica el sindicato en una nota remitida a este periódico.

Actitud de Bruno García

Desde UGT afirman tener conocimiento, por parte del numeroso colectivo de personas afectadas, de que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha rechazado reunirse con ellas, alegando, según la formación sindical, que "tiene la agenda muy ocupada", y es que "nuestro alcalde se está adaptando muy rápido a la modernidad haciendo un Ghosting permanente".

Desde UGT dicen lamentar profundamente que quien se presenta como el "alcalde más social... ignore deliberadamente a más de 100 aspirantes que solo piden justicia y transparencia".

UGT sincide en que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad.

Y lo hará, según aseguran en la nota, "con firmeza, con argumentos, y con la legitimidad que nos da la confianza de cientos de opositores y opositoras que sienten que el sistema les ha fallado otra vez. Si el Ayuntamiento no detiene esta deriva, no solo será la credibilidad de este proceso la que se verá comprometida: será la de toda la institución".