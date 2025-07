La rocambolesca prueba para 12 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cádiz

Una oposición siempre es una prueba exigente y tensa para quien opta a una de esas plazas en la administración pública. Factores a los que se sumaron otras situaciones que denuncia el sindicato UGT en el caso del proceso selectivo para cubrir 12 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cádiz.

Según UGT, el proceso al que se enfrentaron el miércoles 160 aspirantes fue "el caos", con una "organización dantesca y falta de garantías". Aspirantes que acudían al examen por segunda vez, "debido al aluvión de reclamaciones e impugnaciones que provocó su primera convocatoria" y que el sindicato teme que se vuelvan a producir ahora. Y todo ello por celebrarse el examen en unas condiciones que se consideran impropias para cumplir con las garantías que requieren estas pruebas.

Según cuenta el sindicato, el Ayuntamiento decidió realizar el examen en la Casa de la Juventud, "que no reunía condiciones técnicas mínimas para garantizar la correcta realización de un examen de estas características", en dos turnos, estableciendo el primero a las 10.30 horas.

"Los aspirantes, divididos en dos grupos, fueron privados de sus teléfonos móviles para garantizar la confidencialidad, lo cual resultó en situaciones absurdas e inhumanas", llega a trasladar UGT, que apunta que el primer grupo finalizó el examen a las 15.20 horas cuando el examen tenía una duración prevista de 30 minutos. Y en esas casi cinco horas entre el inicio de la prueba y la finalización, el segundo grupo "fue confinado e incomunicado en el salón de actos" de la Casa de la Juventud.

Esta rocambolesca situación generó problemas en dos sentidos, según el testimonio que denuncia el sindicato UGT. En primer lugar, durante la prueba en sí, donde se dieron "fallos técnicos graves" como la ausencia de teclado numérico en los portátiles, "equipos que no funcionaban correctamente", "fallos en la conexión wifi impidiendo que los aspirantes pudieran llevarse una copia del ejercicio", problemas con los correos electrónicos que no pudieron enviarse y que recogió un informático que no formaba parte del tribunal examinador, "algo que a nuestro juicio puede suponer una vulneración de la custodia y tratamiento de los exámenes"; "cambios de criterios en mitad del examen", vulneración del anonimato de los exámenes, o instrucciones "confusas y contradictorias no entregadas por escrito".

En segundo lugar señala el sindicato los problemas derivados entre los aspirantes que acudieron a la Casa de la Juventud, como "familiares angustiados" al no tener noticias de los examinandos ya que se les retiró el teléfono móvil a su llegada, empleados de la Casa de la Juventud llamando a casa de algunos aspirantes para explicar la situación y el retraso de la convocatoria, o "multas de zona azul".

"Detrás de cada aspirante hay familias enteras que se juegan su futuro. No estamos hablando de un trámite administrativo más, estamos hablando del pan de muchas casas", aseveran desde UGT, que consideran que el Ayuntamiento "faltó el respeto" por segunda vez a los aspirantes a estas 12 plazas de auxiliar administrativo, augurando que el examen tendrá que repetirse "o que se establecerá una nota de corte irrisoria para evitar una nueva oleada de impugnaciones".

El secretario municipal, el señalado

Y todo ello, según la opinión del sindicato, por no esperar a septiembre para hacer el examen en instalaciones de la UCA que sí tienen "una infraestructura adecuada".

De esta decisión culpan directamente al secretario del Ayuntamiento, "que una vez más en su obsesiva cruzada por eliminar las bolsas de interinos impuso unilateralmente al servicio de Personal que se realizara la prueba sin planificación ni recursos adecuados". De hecho, aseguran en UGT que el equipo de gobierno apoyaba su propuesta de retrasar el examen a septiembre.

Por todo ello reclama el sindicato "responsabilidades inmediatas y una revisión urgente de este proceso, así como garantías reales para que no vuelva a repetirse semejante atropello".