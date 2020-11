La oposición reclama medidas en favor de la hostelería y el comercio

Juancho Ortiz: "Seguramente somos el único municipio que no ha dado ninguna ayuda"

El presidente de los populares en el Ayuntamiento, Juancho Ortiz, explica que la propuesta de pacto que defenderán en el próximo pleno responde a la “inacción absoluta” del equipo de gobierno desde que la epidemia se propagó en el mes de marzo. “El Ayuntamiento no ha liberado un solo céntimo para una pyme gaditana, un autónomo, un bar, un comercio. Seguramente seamos el único municipio andaluz donde no hay una sola ayuda concedida a estas alturas”, lamenta Ortiz, que denuncia que en el Ayuntamiento “no hay nadie al mando”. “El alcalde está de baja, aunque no para soltar su mentira diaria en redes, Demetrio no tiene ni ganas ni idea, y el resto está desaparecido. O alguien toma el timón o la recuperación económica va a ser imposible”, indica al respecto, convencido de que la ciudad “no merece este desahucio de ideas que hay en San Juan de Dios, y para nosotros no es momento de calculo electoral”. “Si no salvamos la economía de esos pequeños negocios, de esos gaditanos que están pasándolo mal, en dos años y medio esto va a ser un páramo”, vaticina Ortiz.