La falta de gestión, que fue uno de los caballos de batalla del anterior mandato municipal, ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz del portazo que el Tribunal de Contratación Pública ha dado a la licitación del nuevo contrato de limpieza. La oposición ha coincidido a la hora de lamentar la “falta de diligencia” del equipo de gobierno en la tramitación de este asunto, con las consecuencias negativas que tiene para la ciudad, especialmente en el mantenimiento –mediante una nueva continuidad que se aprobará el viernes en pleno extraordinario– de un servicio obsoleto “que prolongará el deterioro de la ciudad”.

Los tres partidos de la oposición han valorado el último varapalo que ha recibido el pliego de limpieza, que deberá volver a licitarse a través de un procedimiento ordinario. “Es el enésimo fracaso de Podemos en la gestión de la limpieza de la ciudad, lo que prolongará el deterioro de la ciudad otro año más”, lamentaba el grupo municipal del PP, criticando la urgencia con la que el anterior equipo de gobierno sacó a concurso el contrato “a mes y medio de las elecciones tras cuatro años sin haber hecho nada”.

Ante la situación generada, el PP ha pedido explicaciones al alcalde y responsabilidades “por este nuevo desaguisado en la tramitación de un expediente al que vienen dándole vueltas desde 2015”. “Podemos está haciendo ganar mucho dinero a una de esas empresas que tanto criticaba el alcalde cuando era anticapitalista”, criticaba Juancho Ortiz, que también señalaba al PSOE como responsable de la situación generada, al apoyar en su día la urgencia de la tramitación ahora denegada por el Tribunal de Contratación Pública.

Precisamente, la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, ha lamentado que la resolución conocida “viene a ratificar la falta de diligencia y de gestión que tantas veces hemos lamentado y tratado de solventar”. “Tenemos que lamentar la vuelta al punto de partida de un procedimiento por no haberse desarrollado correctamente. Esperemos que en esta nueva etapa estas inercias dejen de producirse y haya una gestión más eficaz y una mayor previsión”, ha valorado Rodríguez, poniendo de manifiesto la voluntad socialista por “colaborar y trabajar para conseguir tener un nuevo pliego lo antes posible”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Domingo Villero, ha sido también crítico con la “falta de diligencia del equipo de gobierno”, que se traduce “en un ejemplo más de la nula capacidad de gestión que lleva realizando del contrato del servicio de limpieza desde el pasado mandato”. La falta de diligencia desemboca en que “la ciudad siga teniendo un servicio de limpieza no acorde con las necesidades de la ciudad, con una maquinaria vieja y contaminante que no se encuentra en las condiciones idóneas para llevar a cabo un servicio vital para la ciudad, lo que se refleja en el estado en el que se encuentran las calles”. Villero ha criticado la “irresponsabilidad” del equipo de gobierno ante un servicio “tan complejo para su ejecución y sensible para la ciudadanía”.