La oposición retira del Pleno el convenio con Adif para la reordenación de la plaza de Sevilla

Los votos de PP, PSOE y los concejales no adscritos han permitido retirar la moción para la aprobación del convenio urbanístico con Adif para la urbanización del entorno de la plaza de Sevilla del Pleno municipal extraordinario que se ha celebrado esta mañana.

Esta iniciativa ha partido del Grupo Municipal Socialista, que ha considerado, en palabras de su concejala Rosa de la Flor, que se parte de un acuerdo que se rubricó en 2008 y que se llevaba a la última sesión del mandato que está a punto de expirar. Ante esto, De la Flor apuntó que "los compromisos vinculan al que venga posteriormente", lo que supone "una razón" para solicitar su retirada al presentarse en "un Pleno extraordinario al final de la legislatura". Por ello, la edil aseguró que la reordenación de todo el entorno de la plaza de Sevilla debe ser "una prioridad para el que venga y no aprobarse en el último Pleno".

A este paso adelante se aferraron los demás grupos de la oposición, que se unieron para criticar la gestión realizada por el concejal de Urbanismo, Martín Vila. Por un lado, el portavoz del PP, Juan José Ortiz, le dijo a Vila que "le están dando un cobazo" con el nuevo planteamiento al ceder Adif su parcela junto a la estación de tren a cambio de no realizar la reurbanización. Por ello, Ortiz le espetó que "debería haber defendido mejor los intereses de los gaditanos". Por el otro, el concejal no adscrito Juan Manuel Pérez Dorao defendió que si se votaba el convenio en el Pleno se puede declarar nulo de pleno derecho al ser una competencia del alcalde. Más allá de las formas, el exconcejal de Ciudadanos insistió en que con este convenio "pretenden dejar una hipoteca con cargo al presupuesto ordinario de 17 millones de euros".

El equipo de Gobierno consigue sacar adelante el pliego de limpieza viaria

Frente a las críticas de la oposición, Martín Vila resaltó que lo que está haciendo el equipo de Gobierno es "renegociar al alza esta hipoteca". Así, explicó que el convenio firmado en 2008 por la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, "estaba supeditado por parte de Adif" a la venta de la parcela de uso terciario y que "lo que excediera lo pagaba el Ayuntamiento". Por ello, manifestó que en la operación que se ha planteado "no se alteran las obligaciones del Ayuntamiento, sino que tiende a aliviar las cargas que puede soportar el Ayuntamiento". Esto se debe, según Vila, a que "nosotros sí tenemos la capacidad de aumentar el aprovechamiento de esta parcela", lo que permitirá "obtener un mayor rendimiento".

En otro orden de asuntos, en esta sesión extraordinaria también se ha aprobado el expediente de contratación y el inicio de la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Este punto ha salido adelante con los votos a favor de Por Cádiz sí se puede, Ganar Cádiz en Común y PSOE, la abstención de los concejales no adscritos y el voto en contra del PP. Precisamente, la curiosidad de este Pleno se ha dado con el cambio a última hora del posicionamiento del PSOE, que en un principio se iba a abstener en este punto, pero al no dar los números -la ausencia del alcalde por motivos familiares dejaba en minoría al equipo de Gobierno-, los socialistas decidieron votar a favor.

Según su portavoz, Fran González, este partido ha realizado con esta decisión un "ejercicio de responsabilidad" por los problemas que se están generando por el reparo de facturas por parte de la Intervención municipal, por lo que si no se hubiera aprobado se habría generado "inestabilidad a los trabajadores", a pesar de reconocer que el pliego de condiciones se aprueba "a sabiendas de que no satisface el contenido del mismo".

El contrato de la basura supera los 16 millones de euros y se alargará durante 10 años

El concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, aprovechó su turno de palabra para mostrar las novedades de un contrato que tendrá un valor máximo de 16.795.000 euros y una duración de diez años sin prórrogas para que dé tiempo a amortizar el coste de la maquinaria de nueva adquisición. Respecto al personal, se recoge en el pliego la realización de 57.000 jornadas, de las que 2.000 se dedican a los eventos extraordinarios que se organizan en la ciudad.

En materia social, apuntó De la Fuente que se han incluido en el pliego las cláusulas sociales del convenio colectivo. Además, se va a fomentar la entrada de mujeres en la plantilla –en la actualidad solo son alrededor del 10% del total– con la obligación de que ocupen al menos 40% de las nuevas contrataciones para sustituciones, bajas y vacaciones.

Asimismo, en cuanto a la maquinaria se utilizarán vehículos eléctricos e híbridos para reducir las emisiones y el ruido. El aumento del número de papeleras, la ampliación de los puntos limpios móviles o el incremento de la frecuencia de barrido son otras mejoras que se contemplan en el futuro contrato.

Respecto al contenido del pliego, la concejala no adscrita María Fernández-Trujillo calificó el documento como “correcto y poco ambicioso” al incluir “pocas mejoras respecto al pliego anterior”. La edil se quejó de que el equipo de Gobierno pretendía aprobarlo “por la gatera” ya que la oposición no ha contado con tiempo “para estudiarlo correctamente”. Asimismo, también constató que es “un pliego caro ya que no han sido capaces ni de rebajar los costes con los avances tecnológicos”.

Por su parte, Ignacio Romaní (PP) aseguró que el pliego de condiciones “no cumple con las expectativas que teníamos para mejorar la limpieza en la ciudad”. Además, denunció “las formas” usadas por el equipo de Gobierno por “incumplir los acuerdos plenarios”.