La ópera se hace universitaria en Cádiz

El repertorio de la Coral y la Orquesta de la Universidad de Cádiz sigue creciendo. El grupo dirigido por Juan Manuel Pérez Madueño da un nuevo paso en el panorama de la lírica y, tras dos años de entrega al mundo de la zarzuela, ofrecerá un recital de ópera en su próxima comparecencia en el Gran Teatro Falla. Será el próximo sábado 4 de octubre cuando las dos formaciones se suban al escenario gaditano para interpretar una selección de piezas de óperas, fundamentalmente del siglo XIX, que el director del grupo enmarca en ese objetivo de seguir avanzando: “El guiño a la lírica nunca queremos perderlo y este año queríamos dar un nuevo paso. Una de las cosas que queremos hacer con el coro es descubrir repertorios, acercarse a a nuevos repertorios, y este año tocaba la ópera”

Así, el repertorio elegido para este recital lírico está integrado por piezas de compositores como Rossini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Mozart, Puccini, Bizet, Delibes y Offenbach. Las óperas seleccionadas, entre otras, son El barbero de Sevilla, La Boheme, Lucia di Lammermoor, La traviata, Carmen, Turandot, Macbeth, Rigoletto...

En el apartado de solistas, Pérez Madueño vuelve a apostar por dos cantantes habituales en los conciertos del teatro Falla: Lucía Millán (soprano) y María Ogueta (alto), a las que se unen en esta ocasión el tenor Quintín Bueno. Y de la propia Coral gaditana tendrán protagonismo como solistas Jesús Espiñeira, que tocará la mandolina en la pieza de Don Giovanni, y el barítono Guillermo García, que cantará en esa misma canzonetta de la obra de Mozart. En este sentido, la formación de la UCA se mantiene en la línea de dar la oportunidad a sus propios miembros de actuar como solistas. El concertino, en esta ocasión, será Gevorg Vardanyam.

‘Ópera y Cía’, que así se llama el espectáculo del Falla del próximo sábado, remeda el nombre con el que la Coral se presentó en pasados años en el escenario de Fragela con repertorios de zarzuela. El salto a la ópera se produce, además, después de que el grupo participara en uno de los pasados Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz, en el que se acercaron al gran género lírico de la mano de varios profesores, entre ellos la cantante vasca María Ogueta.

El director Pérez Madueño explica la génesis de este próximo concierto: “Realmente no es una propuesta nueva, viene de la idea de enlazar toda la parte formativa con la lírica. Empezamos con la zarzuela y ya llevábamos dos ediciones de Zarzuela y compañía’, que se llamaba así porque realmente funcionamos como las compañías antiguas, que tenían sus cantantes, y que cada vez que había un proyecto se iba formando la orquesta. Es una manera un poco romántica de entender la idea de lo que hacemos con la orquesta y con el coro de la universidad”.

“Se trataba de proponer -continúa Pérez Madueño- un programa donde la coral tuviera importancia y que lograra que el público viniera al teatro. La mejor manera, creo, era ofrecer este repertorio, que es un repertorio muy conocido y que, a lo mejor, es un espectáculo mucho más abierto al perfil de público que puede que le guste la lírica, pero no se quieren meter a escuchar solamente una ópera que puede ser de su gusto o no”.

Una conexión con la lírica que se quiere mantener en los próximos años, en los que no se descarta regresar a la zarzuela, como explica el director del grupo: “Ese guiño a la lírica nunca queremos perderlo, y este año queríamos dar ese paso, entre otras cosas por las propias personas que componen la coral, porque nunca han cantado ópera la mayor parte de ellos. Una de las cosas que siempre queremos hacer con el coro es descubrir repertorios y dar un paso más en eso, es que hay un repertorio extensísimo, entonces mi criterio siempre es el de descubrir más cosas, el de acercarse a nuevos repertorios y este año tocaba la ópera, volveremos a la zarzuela porque es un género que no debemos olvidar, y que tiene un tirón evidente”.