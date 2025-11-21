Oncólogos del Hospital Puerta del Mar lideran la creación de una guía sobre el abordaje de tumores digestivos

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha acogido esta semana la presentación de una guía sobre el abordaje de tumores digestivos, la segunda impulsada por el Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza (GEODA) y liderada por oncólogos del centro gaditano.

Esta publicación, en cuya elaboración han colaborado oncólogos de diferentes hospitales andaluces, así como referentes en este campo de todo el país, tiene dos objetivos, según ha explicado la oncóloga del Puerta del Mar e integrante del GEODA, Patricia Ramírez Daffos. De un lado desarrollar una herramienta que permita optimizar el manejo de estos tumores de manera ágil sencilla y actualizada; para ello, se han incorporado a la guía las últimas investigaciones y avances, de manera que se traduzca en una mejora para la atención de los pacientes.

De otro lado, continúa Ramírez, “se pretende fomentar el diálogo, la colaboración y el trabajo en equipo a nivel nacional entre los oncólogos que llevan la patología digestiva”.

GEODA se fundó hace cinco años, cuando un grupo de oncólogos andaluces se reunieron con el objetivo de desarrollar la primera guía. A partir de ese momento se fueron desarrollando una serie de proyectos a los que se fueron uniendo más oncólogos de Andalucía.

Actualmente el grupo lo integran más de 70 profesionales de Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad de Madrid y Canarias, de forma que “participamos de un grupo abierto donde todos tenemos voz y la posibilidad de materializar un proyecto que requiera la colaboración de varios centros o solicitar de manera ágil su ayuda”, señala esta profesional.

El objetivo es que está segunda guía sea un documento vivo, que se actualice cada cuatro o cinco años, y en cuya elaboración cada vez aporte su experiencia y propongan sus decisiones terapéuticas diferentes oncólogos, desde centros de referencia en investigación hasta hospitales puramente clínicos.