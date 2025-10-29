Nutrición y ejercicio, un buen apoyo para el trabajo de los oncólogos

El Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza, que preside la doctora del hospital Puerta del Mar de Cádiz Patricia Ramírez, celebrará esta semana en Sotogrande (San Roque), su primer congreso sobre oncología digestiva destinado fundamentalmente a médicos residentes. Varios profesionales del hospital de la capital gaditana, entre residentes y oncólogos, participarán en esta cita que servirá para seguir formándose con rigor y criterio en la actuación clínica de la enfermedad y que, además, pretende lanzar un mensaje de los beneficios de la nutrición y el ejercicio físico para los pacientes oncológicos.

La doctora Ramírez explica que el objetivo del trabajo oncológico es avanzar hacia una atención integral al paciente, que incluya la atención clínica, los tratamientos o las seciones de quimioterapia, pero también caminar hacia un modelo que incluya pautas de una correcta alimentación y un ejercicio físico que mejore la vida de los enfermos.

"El ejercicio físico puede reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga urinaria, endometrio, esófago y estómago, y casi el 20% el riesgo de mortalidad específica por cáncer. Los datos más sólidos hasta la fecha se centran en cáncer de mama y cáncer colorrectal, pero este beneficio se extiende a otros tumores como el cáncer de próstata y pulmón. Además, el ejercicio físico ha demostrado mejorar la calidad de vida y disminuir los efectos secundarios derivados de los tratamientos, al aumentar la capacidad cardiorrespiratoria de los pacientes y reducir la fatiga, y mejorar la percepción de su salud", indica la oncóloga gaditana.

"A pesar de estar bien documentados los beneficios del ejercicio físico -indica la doctora Ramírez-, pocos pacientes con cáncer se mantienen físicamente activos por la falta de información por parte de los profesionales sanitarios, y las reticencias de los pacientes debido a los efectos secundarios, al miedo a nuevos efectos adversos, a la falta de motivación o a las dificultades en el acceso al ejercicio".

"Por estos motivos, desde el Grupo de Estudios de Oncología Digestiva de Andalucía (GEODA), y en colaboración diferentes hospitales del Servicio Andaluz de Salud, queremos concienciar a la población del valor del ejercicio físico en todas las etapas de los tumores digestivos, desde la prevención, durante el tratamiento y en los largos supervivientes, y es que en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo el 37,7% de la población adulta realiza actividad física regular mientras que el 27,4% de la población se declara sedentaria".

La presidenta del grupo andaluz resume cómo se integrarán todos estos elementos en el congreso de Sotogrande, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre: "En el contexto actual de la oncología, desde el inicio de su formación, nos parece fundamental que los residentes adquieran los conocimientos para ofrecer una atención integral que mejore la calidad de vida y los resultados clínicos de los pacientes con tumores digestivos. La capacitación en este ámbito puede contribuir a la reducción de complicaciones postoperatorias y a un mejor control de síntomas, lo que resulta en estancias hospitalarias más cortas y una mejora en la adherencia al tratamiento. Para ello, dentro del congreso incluiremos talleres, seminarios y experiencias prácticas sobre la importancia del ejercicio físico y la nutrición y cómo integrarlo en la atención oncológica. Contaremos con referentes en la patología digestiva, así como en nutrición oncológica y ejercicio oncológico, de toda Andalucía".