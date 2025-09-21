La ONCE reparte 1,6 millones en el Mercado de Abastos de Cádiz: " Le hemos solucionado si no la vida un buen descanso a ocho personas”

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado en Cádiz la mayor de sus fortunas, un Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un premio de 1,5 millones de euros, además de otros 140.000 euros en la capital gaditana y otros 200.000 euros en Algeciras.

La suerte la ha dado Salvador Román, que es vendedor de la ONCE desde 2022, en el mercado central de Cádiz. Allí ha sido “pescadero de toda la vida”. Trasplantado de riñón hace 26 años, Salvador dejó su puesto por prescripción facultativa y volvió a cambiar de vida cuando entró en la ONCE como vendedor. “Me cambió la vida a muchísimo mejor·, reconoce. “Me gusta el contacto con la gente y ahora todos los días veo mi puesto y algunos me acerco a la lonja de pescado para vender, estoy en mi hábitat”, afirma.

“Ayer di el Sueldazo entero, comprueba a ver si te ha tocado”, le dice hoy orgulloso a todos los clientes que se acercan a comprarle hoy de nuevo. Apenas puede articular una frase seguida sin interrupciones. “Estoy nervioso -admite con naturalidad-. Estoy emocionado, me da mucha alegría por la gente. Nervioso y alegre, le hemos solucionado si no la vida un buen descanso a ocho personas”, dice orgulloso

El sorteo del último sábado de agosto ha dejado otros 200.000 euros en premios en Algeciras, con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno, y otros 380.000 euros en Málaga con otros 19 cupones agraciados también con 20.000 euros, así que en total la ONCE repartió ayer entre las provincias de Cádiz y Málaga 2.020.000 euros. El resto de los premios se fueron hasta Burgos.

Otro Sueldazo este mes en la Sierra de Cádiz

La suerte también de jó uno de sus Sueldazos agraciados con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un premio de 240.000 euros, en Torre Alháquime este mes de septiembre.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más

5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este martes, 23 de septiembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece su mayor bote, un premio de 120 millones de euros.

