Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en diez años en Torre Alháquime: "Estoy muy contenta de haber arreglado la vida a una familia"

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado en Torre Alháquime uno de sus Sueldazos agraciados con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un premio de 240.000 euros. La suerte la ha dado Francisca González, que es vendedora de la ONCE desde 2023, en el centro de la localidad de la comarca de la Sierra de Cádiz, uno de los municipios que conforman la ruta de los pueblos blancos de la provincia gaditana. "Estoy muy contenta y con una sensación muy buena de haber arreglado la vida a una familia", decía esta mañana.

El sorteo del primer domingo de septiembre estaba dedicado al Día Internacional del Aire Limpio bajo el lema 'por un cielo azul'.

Sorteos de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para mañana martes, 9 de septiembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 86 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.