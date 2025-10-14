La ONCE celebra su primer Festival de Música en Cádiz "para festejar la diversidad"

Más de un centenar de artistas ciegos o con discapacidad visual grave de toda España participarán los días 16, 17 y 18 de octubre en el primer Festival de Música ONCE, que se va a celebrar en Cádiz y en Jerez de la Frontera. Varios géneros musicales serán los protagonistas en la capital gaditana en tres escenarios: el Palacio de Congresos, la plaza de San Francisco y el Edificio Constitución 1812.

De carácter gratuito, el programa en Cádiz se compone de las siguientes actuaciones: el viernes 17 a las 20:00 horas será el turno del jazz con Montse Urán Quartet, de Barcelona, y Xiara, de Pontevedra, como artista invitada. Será en el Edificio Constitución 1812 a partir de las 20:00 horas. El sábado la plaza de San Francisco acogerá, a partir de las 12:30 horas, el concierto 'Vermut con la ONCE', a cargo de los grupos Eterno Dilema, de Valencia, y Ekyrian, de Madrid. El concierto 'Canciones de ayer y de hoy' supondrá la clausura del festival en el Palacio de Congresos. Estarán los artistas Coral Allegro, de Valencia; Bendita Calamidad, de Madrid; Laura Diepstraten, de Almería; Lucas Feliz, de Valencia; Ludmila Mercerón, de Zaragoza; Coral Alaia, de Guipúzcoa; y Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas, de Córdoba, todo desde las 19:00 horas.

El Festival de Música ONCE se llevará a cabo por primera vez este año tras suspenderse en 2024 por solidaridad con las víctimas de la DANA de la Comunidad Valenciana. Cádiz y Jerez han sido las ciudades elegidas para dar el pistoletazo de salida por ser "fuentes de diversidad artística", apuntó el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, quien añadió que este evento tiene vocación de continuidad. Ríos destacó el orgullo que sentía al "colocar a la provincia de Cádiz en el epicentro del talento musical de los artistas ciegos o deficientes visuales graves de toda España. Es una muestra más de la capacidad que tenemos para intentar ser iguales en una sociedad entre iguales", señaló. "Animamos a los ciudadanos de Jerez y Cádiz a que nos acompañen. Son conciertos totalmente gratuitos", aclaró el director de la ONCE en la capital gaditana.

El director de Promoción Cultural y Artística de la ONCE, Ángel Luis Gómez, afirmó que el "Festival de Música ONCE es un nuevo formato que hemos puesto en marcha con la intención de dar a conocer el valor y la calidad artística del colectivo de personas con discapacidad visual y personas afiliadas a la ONCE. La selección de los artistas y grupos que van a participar ha sido realizada con la intención de poder contar con una importante variedad de géneros musicales. Estamos muy emocionados de poder compartir esto con todos ustedes, de compartir el inmenso talento de distintos artistas con discapacidad visual. Habrá una oferta variada y para todos los gustos, que no tiene otro objetivo que celebrar la diversidad", reconoció.

La delegada de Salud y Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, participó también en esta presentación subrayando que "esta iniciativa es un reconocimiento a la creatividad, a la inclusión y a la diversidad y nos va a invitar a descubrir la riqueza cultural de nuestro país".