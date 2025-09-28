La comunidad sorda de Cádiz reclama ser escuchada

En la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre, este colectivo en Cádiz quiere hacerse oír. Reivindican una inclusión real, tanto social como administrativa, lo que implica más recursos y atención.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en la capital gaditana residen 480 personas con discapacidad auditiva, mientras que en la provincia lo hacen 26.000. En Albor, el Centro Integral de Personas Sordas de Cádiz, atienden desde 2009 a todo aquel que necesite ayuda.

Hablamos con Rosalía González, presidenta de esta entidad, y Alejandro Sánchez, su coordinador. María del Mar Collado es la intérprete que pone voz a sus palabras.

Señala Alejandro un dato que llama poderosamente la atención. Sólo el 2% de la población sorda utiliza la lengua de signos. Una herramienta fundamental para la comunicación pero que la mayoría de las personas con discapacidad auditiva no usa en su vida diaria.

Según el coordinador de Albor, gran parte son oralistas, es decir que se relacionan a través del habla. En su caso, se comunica a través de ambas lenguas, la de signos y la oral. “¿Sabes qué pasa? Que cuando nace un niño o niña sordos, lo primero que piensa el padre o la madre es que se puede curar o que se puede resolver mediante rehabilitación. Creen que con audífonos o un implante coclear y un logopeda puede aprender a hablar. En mi caso, yo aprendí a hablar con un logopeda. Cuando iba al colegio tenía que leer los labios a los profesores, pero los profesores no estaban pendientes de mí todo el rato. Estamos hablando de ocho horas seguidas. Yo tengo un 95% de pérdida auditiva. No me enteraba de nada. Copiaba los apuntes de mi compañero y memorizaba. El problema estaba cuando tenía que razonar o argumentar una respuesta, ahí suspendía directamente. Me di cuenta que con leer los labios y el audífono no era suficiente para mí y que no podía más. Le dije a mi padre que quería aprender la lengua de signos, pero a él los médicos le recomendaron que no lo hiciera porque eso significaría un retraso en la sociedad, porque no iba a sentirme integrado. Pero a los 19 años empecé a aprender la lengua de signos, algo que tenía que haber hecho mucho antes”.

Esa es una de las principales quejas tanto de Alejandro como de Rosalía, que las familias, como es lógico, confían más en el criterio clínico que en el social, cuando la lengua de signos es la forma más efectiva para comunicarse. “Si yo por ejemplo hablo contigo no me hace falta una intérprete, pero si se trata de un grupo, de una universidad o de una reunión de comunidad, tengo que pedir que respeten el turno, algo que no se suele hacer. Ese es el problema. ¿Por qué me tengo que esforzar yo el doble para que los demás se sientan más cómodos conmigo? Si yo me esfuerzo los demás también deberían hacerlo”, argumenta Alejandro.

Visita de usuarios del centro a la exposición Gades Cofrade.

No es el único problema que encuentra este colectivo, que se topa con numerosos obstáculos en su vida diaria. “Yo tengo hipoacusia y en el día a día, por ejemplo, voy a acompañada de mi intérprete de lengua de signos para una consulta médica. Pero es verdad que a veces la intérprete está ocupada y he ido sola y me he encontrado con barreras de comunicación. A lo mejor las pantallas no funcionan o el médico llama al paciente por el nombre. También pasa en las urgencias, ya que no tenemos el servicio de intérpretación de signos las 24 horas. ¿Cómo se atiende a esa persona? Dependemos de la familia, que sepa la lengua de signos. Y, ¿dónde queda la intimidad de esa persona? ¿Dónde queda su privacidad?”, se pregunta la presidenta de Albor.

“Ojalá funcionase el servicio de intérprete las 24 horas. O que cada hospital y administración tuviera su propio intérprete para no depender siempre de la asociación”, subraya Rosalía.

Más inconvenientes que lastran el día a día y que son invisibles a los ojos ajenos. “Si llamo al 112 a través de una aplicación que tenemos, la ambulancia que viene y te atiende no tiene intérprete... Hay fallitos que aún hay que corregir”, continúa Rosalía.

Llamativa es la anécdota que cuenta Alejandro. “Yo voy a la consulta del otorrino en el hospital Puerta del Mar. Pues es la única especialidad que no tiene monitores para llamar al paciente”.

María del Mar Collado, intérprete de lengua de signos de Albor, en una visita a una muestra de Gades Romana.

La educación tampoco se salva de este ‘olvido’ hacia las personas con discapacidad auditiva. “Si hay un alumno sordo, puede solicitar el servicio de intérprete de lengua de signos, pero con suerte llegará en octubre, noviembre o diciembre. Los padres tienen que estar presionando constantemente porque pierden muchas clases. Sería muy fácil: o con el intérprete o instalando el bucle magnético, por el que la información le llegaría directamente al alumno sordo a través de su audífono”, afirma Alejandro.

Básicamente el problema redica en el dinero. En la falta de recursos y atención. Y en la escasez de información. “Hay muchos tipos de pérdidas auditivas. Gente que nace sorda, que tiene una sordera profunda, que se pone enferma y deja de oír, que ha tenido un accidente o que pierde audición por la edad... No a todo el mundo le funciona un audífono o un implante coclear. Depende de la memoria auditiva (la que identifica los sonidos), si se ha visto afectada o no. Con el implante coclear la gente cree que va a recuperar el oído al cien por cien. Pero luego no se acostumbran porque es como oír voces metálicas, tipo la de Terminator, no son los sonidos que acostumbraban a escuchar. Hay mucha información que no se traslada al paciente”, sostiene Alejandro.

Por eso tiene claro que “sobrevive el que mejor se adapta. Cuantos más recursos tengamos, mejor: audífono, lengua de signos, lengua oral, logopeda... La realidad también es que cuanto más dinero y posibilidades económicas tenga la familia, más avanzará la persona sorda”, concluye Alejandro.