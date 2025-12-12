La ocupación hotelera de Cádiz capital en el Puente de la Inmaculada superó con creces las previsiones

La ocupación hotelera en la ciudad de Cádiz con motivo del Puente de la Inmaculada, según los datos ofrecidos por Horeca, superó con creces todas las expectativas del sector. Las previsiones indicaban que el porcentaje de ocupación alcanzaría el 62,46 por ciento y las cifras reales llegaron al 79,42 por ciento. Esto es, prácticamente un 17 por ciento más de lo previsto.

La mayor diferencia entre previsión y ocupación real se produjo el domingo 7, siendo las expectativas de un 63,30 por ciento y llegando al 83,33, con una diferencia a favor del 20,30. Tanto el viernes 5 como el sábado 6 la previsión superó a la ocupación en un 15,4 por ciento. El viernes, se pasó de un 49,07 a un 64,47 y el sábado de un 75,02 a un 90,47 por ciento.

La capital consigue el segundo mayor incremento entre previsiones y ocupación real de la provincia, solo superada por La Línea de la Concepción, con un 23,58 de difierencia, y con Rota muy cerca, con un 15,30 por ciento, en el tercer lugar.

En cuanto a la ocupación total del Puente de la Inmaculada, Jerez se lleva la palma con un 93,64 por ciento, seguido por San Fernando con un 81, Chiclana con un 80,83, El Puerto con un 80,35 y Cádiz está en quinto lugar con un 79,42 por ciento.

Las previsiones generales en la provincia alcanzaban el 71,16 por ciento y han llegado al 77,61. El día de mayor ocupación fue el sábado 6 con una media del 85,76 por ciento, seguido del domingo 7 con un 78,11 y del viernes 5 con un 68,96.