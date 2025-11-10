Ocho buques coinciden en la campaña de reparaciones de fin de año de Navantia

El astillero de reparaciones de Navantia en Cádiz vive uno de los periodos de mayor actividad de los últimos años. El primero de los grandes movimientos de esta recta final de 2025 lo protagoniza el Marella Voyager, que entró el 6 de noviembre en el dique 4, el mayor de la factoría gaditana, donde permanecerá 25 días, hasta el 1 de diciembre.

Este crucero, con 262 metros de eslora, 32 metros de manga y capacidad para 1.912 pasajeros, es bien conocido en Cádiz: en la primavera de 2023 Navantia acometió en él un refit integral para su incorporación a la flota de Marella Cruises, operación que incluyó renovación de interiores, trabajos en cubiertas y adecuación técnica. Su regreso confirma la confianza de la naviera británica en Cádiz.

El flujo de movimientos en el astillero no se limita al sector del crucero. El Volcán de Taidía, ferri de Armas Trasmediterránea, ha sido uno de los buques que más rápidamente ha completado su ciclo de trabajos. Con 133,2 metros de eslora, 22 metros de manga y diseñado para operar en rutas de alta demanda entre islas, llegó a Cádiz el 22 de octubre y su salida estaba programada para el 8 de noviembre. Sin embargo, la intervención fue más ágil de lo previsto y abandonó el dique 2 el domingo 3 de noviembre, reincorporándose inmediatamente a su servicio en Canarias.

Entre tanto, el Le Bellot, buque de expedición de Ponant, permanece aislado en el dique 1. Se trata de una unidad de la serie Explorer, construida en 2020 y dotada de equipos especializados para navegación polar ligera. Con 131 metros de eslora y capacidad para poco más de 180 pasajeros, permanecerá en Cádiz hasta el lunes 10 de noviembre, realizando trabajos de carácter técnico vinculados a mantenimiento de casco, sistemas y electrónica.

No muy lejos, en el astillero vecino de Navantia Puerto Real, continúa amarrado desde el 15 de julio el Juan Carlos I, buque insignia de la Armada Española. Con 231 metros de eslora, capacidad de operación como LHD y plataforma de aviación embarcada, su permanencia prolongada responde a un paquete de trabajos programados, y su salida también está prevista para el lunes 10 de noviembre, coincidiendo con el cierre de varias operaciones paralelas en la Bahía.

Conforme avanza el mes, el calendario se vuelve aún más denso. El Star Legend, crucero de Windstar Cruises, tiene prevista su llegada al astillero el 28 de noviembre. Esta unidad, de 135 metros de eslora y originalmente construida para la desaparecida Seabourn Sun Class, realizará una varada simple y convencional, programada para dos semanas, hasta el 12 de diciembre.

Casi al mismo tiempo, aunque en otra instalación, quedará atracado en el dique 2 el María Dolores, buque rápido de la antigua Acciona Trasmediterránea —actualmente operado por Baleària—, con 123 metros de eslora. Entrará el 27 de noviembre y permanecerá hasta el 11 de diciembre, también en una intervención breve y programada.

A diferencia de estas varadas rápidas, el Ravenna Knutsen, petrolero para el transporte de productos derivados, ocupará el dique 4 durante 16 días, del 3 al 19 de diciembre. Esta unidad de la naviera noruega Knutsen OAS, especializada en shuttle tankers y buques químicos, fue construida en 2019 y supera los 170 metros de eslora, lo que obligará a usar el dique de mayor capacidad.

Pero el proyecto más exigente desde el punto de vista logístico y técnico será el del Virginia Ann, un buque multipropósito de 169 metros de eslora que afrontará una transformación en dos fases. Según la programación, permanecerá en el muelle de Armamento entre el 1 de diciembre y el 2 de enero, fecha ajustada expresamente para evitar el festivo del 1 de enero, tal y como Navantia acordó con su plantilla.

El 2 de enero pasará al dique 2, donde continuará la intervención —que podría incluir un refit extenso, aunque las fuentes del astillero no han detallado el alcance— hasta su salida prevista el 1 de febrero. En total, 62 días de estancia, una de las operaciones más largas de los últimos meses.

El comienzo de 2026 también será intenso. El Reina Sofía, buque de apoyo logístico de la Armada, entrará en el dique 1 a inicios de año. Permanecerá 64 días, lo que retrasará su reincorporación al servicio hasta el 7 de marzo de 2026. Con 165 metros de eslora, este tipo de unidades requieren revisiones profundas de sistemas auxiliares, propulsión, depósitos y equipos de apoyo a misiones, por lo que su estancia será una de las más complejas del período.

Además, Marella Cruises volverá a aparecer en la planificación con el Marella Explorer, gemelo en dimensiones del Voyager y también de 262 metros de eslora. Este buque ya ha pasado en ocasiones anteriores por los diques gaditanos, incluido su refit de 2018, cuando pasó de ser el Mein Schiff 1 a su configuración actual. Su nueva varada técnica será en enero, con una duración de 20 días y salida prevista para el 2 de febrero. Se tratará de una intervención rutinaria, centrada en mantenimiento preventivo y ajustes estacionales.