Las obras que sigue esperando el aparcamiento subterráneo del Campo del Sur

El aparcamiento subterráneo del Campo del Sur necesita nuevamente obras. Será la tercera actuación en los últimos años, encaminada siempre al mismo objetivo: impermeabilizar el equipamiento para evitar las filtraciones que según el informe técnico se vienen sucediendo "desde la apertura del aparcamiento".

Anteriormente ya se actuó en el año 2012 (cuando "no se acometieron los trabajos encaminados a solucionar el origen de las patologías que, mayormente, era la entrada de aguas pluviales por ausencia o deficiencia de impermeabilización de la cubierta") y en 2018 (cuando se actuó "exclusivamente en la zona de cubierta coincidente con las vías de circulación de vehículos, dejándose sin ejecutar las zonas del forjado de cubierta coincidentes con los acerados, salvo allí donde existiesen juntas de dilatación"). Y ahora se espera este tercer bloque de actuaciones tanto en el interior del aparcamiento como en los huecos de ventilación y en algunos puntos del exterior.

El fin de estas obras es reparar y reforzar elementos estructurales de hormigón armado, revisar y reparar sumideros y canaletas de drenaje de recogida de agua pluvial, reparar las juntas de dilatación y las paredes interiores, así como el pintado general del aparcamiento, junto a la actuación en sumideros exteriores, en algunos puntos del acerado del entorno del aparcamiento o en techos metálicos de las marquesinas de los accesos peatonales, al considerarse las vías por donde actualmente se siguen produciendo las filtraciones que tan deteriorado tienen el aparcamiento.

Todo ello fue adjudicado el pasado mes de septiembre a la empresa Modo Caste S.L., que hizo una oferta para realizar los trabajos por 109.520 euros más IVA, cuando el precio de licitación era 134.669,22 euros (también sin contar el IVA). Es la mejor valorada del total de seis empresas que concurrieron a este concurso, y tendrá un plazo de dos meses para ejecutar todos los trabajos incluidos en el contrato.

La crítica de AIG

Ante este escenario y el retraso en el inicio de unas obras que se esperan desde hace ahora un año ha levantado la voz Adelante Izquierda Gaditana, que se ha mostrado crítico con que no hayan comenzado estas obras que considera "necesarias y urgentes", "no sólo por la mala imagen que ofrecen sus deterioradas instalaciones sino por una cuestión de seguridad y salud para las personas usuarias".

"Estas obras ya deberían estar más que concluidas", asevera el concejal Carlos Paradas, que es miembro del consejo de administración de Emasa. En ese órgano de gestión se anunciaron los trabajos para el pasado otoño, advierte Paradas, que explica también que a finales de 2024 anunció el Ayuntamiento de Cádiz que el proyecto se posponía hasta después del Carnaval 2025. Meses después de esta fiesta, AIG denunció el retraso en la obra, cuya licitación salió al fin el pasado 24 de abril, "adjudicándose la obra el pasado 18 de septiembre a la empresa Modo Caste S.L.".

"Seguimos sumando retrasos injustificados a la mejora y adecentamiento del parking del Campo del Sur. Hace ya más de un mes que se adjudicó esta actuación y, a día de hoy, no sabemos nada sobre su plan de seguridad y salud ni sobre el inicio de la obra", traslada Paradas, que señala la importancia de este subterráneo por su ubicación "en pleno centro comercial de Cádiz, a sólo unos metros del Mercado de Abastos y de la Catedral". Por eso, critica que el concejal responsable, José Manuel Verdulla, siga "sin dar explicaciones sobre esta nueva demora y sin pedir disculpas a las personas usuarias".

"Mucho nos tememos que seguirá sin estar en condiciones óptimas para la próxima Navidad", añade Paradas, que se muestra muy crítico con la "mala gestión que se está llevando a cabo en Emasa"; no sólo por este proyecto del Campo del Sur, "sino también por los bandazos que se están dando con respecto al estacionamiento regulado en la ciudad, con una nefasta organización" cuyo último ejemplo sitúa en la calle Barbate, "donde se van a modificar 120 plazas de aparcamiento para residentes a zona libre de un día para otro por haber pintado calles sin ninguna planificación previa y sin tener en cuenta a los vecinos y vecinas".

"Así está funcionando Emasa, sin criterio alguno y de espaldas a los gaditanos y gaditanas", concluye el concejal de AIG.