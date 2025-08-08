Unas obras ¿culminadas? en Cádiz

Uno de los tramos de acera donde no ha sido colocado el bordillo, en la Avenida de Andalucía.

Uno de esos planes de choque que anunció el alcalde de Cádiz, Bruno García, nada más tomar posesión en junio de 2023 es el del arreglo de aceras y alcorques, que ha empezado a ejecutarse este pasado abril, casi dos años después. Y el Ayuntamiento anunciaba el miércoles que el plan estaba ya al 50% de ejecución, contando con un presupuesto total que supera el millón de euros.

De los trabajos realizados, el Ayuntamiento daba por culminada la actuación en el acerado de la Avenida de Andalucía ante el solar de la antigua Subdelegación; una intervención que se resistía en la ciudad desde hace más de dos décadas y que había agravado los problemas en la acera por el deterioro propio de tantos años sin intervenir y por el crecimiento de las raíces de los árboles allí plantados, entre otras causas.

"Ya han culminado las tareas en el acerado de la Avenida de Andalucía, junto al solar del antiguo Gobierno Civil", decía expresamente el Ayuntamiento. Una afirmación que, no obstante, contrasta con el aspecto que este mismo jueves presentaba ese tramo de acera intervenido, que fue además el primero que empezó a trabajarse por parte de la empresa adjudicataria de este plan (Ingeniería, Obras y Tecnología Europea).

Restos de la obra que permanecen en uno de los alcorques de la acera arreglada en la Avenida de Andalucía. / J.A.H.

En primer lugar, llama la atención la ausencia de bordillo en algunos puntos de ese tramo reparado, mientras que en otros sí ha sido colocado o recolocado. Además, permanecen en el suelo, más concretamente en los alcorques de los árboles de esa acera, varios elementos propios de la obra que no han sido retirados, a pesar de que hace ya varias semanas que se dieron por finalizados los trabajos con la retirada de la maquinaria y de los obreros, que actúan ahora en otras zonas de la ciudad.

Tramo de acera sin bordillo, en la Avenida de Andalucía. / J.A.H.

Sin actividad en Asdrúbal

Precisamente en relación con la actividad de los trabajadores de la empresa adjudicataria, llama la atención el caso de la Plaza de Asdrúbal, donde se han realizado una serie de actuaciones para levantar parte del suelo sin que esos trabajos tengan continuidad, aparentemente. Este jueves, por ejemplo, la zona vallada de las obras mostraba una inactividad llamativa, con el suelo levantado y una máquina allí pero sin ningún operario realizando acción alguna.

Obra sin actividad este jueves en Asdrúbal. / J.A.H.

Según la previsión municipal, esta obra de Asdrúbal debe terminar en este mes de agosto, al igual que la que se está ejecutando en la calle Arillo. Y por delante quedarían los trabajos en la zona de carga y descarga de la calle Brasil, en la avenida Cayetano del Toro frente a la Plaza de la Habana y en la misma vía entre la calle Alonso Cano y Marconi. Además, en la calle José Cadalso entre la avenida de Perú y la calle Barbate.

Y junto a ello, está pendiente aún la actuación en el viario del Arco de los Blanco, de Rosario Cepeda entre Sacramento y Benjumeda, en el aparcamiento de carga y descarga del mercado de San José, en la calle Vea Murguía entre el tramo de Navas y Veedor y entre Adolfo de Castro y Alameda; y en la calle Capataz Manuel Pájaro.

Todo ello debe estar culminado en octubre, teniendo en cuenta que el contrato preveía un plazo de ejecución de 6 meses.