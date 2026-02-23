La obra de los fotógrafos chilenos Rocío Aguirre y Camilo Delpin se presenta en la Casa de Iberoamérica

Los fotógrafos chilenos Rocío Aguirre y Camilo Delpin acudirán hoy lunes, a las 12:00 horas, a la Casa de Iberoamérica para presentar su exposición 'Inventario de materias frágiles', que cuenta con el apoyo de la Embajada de Chile y la Fundación Chile-España.

Tras una suspensión por el luto decretado tras el accidente de Adamuz y la posterior falta de comunicaciones por las abundantes lluvias, los autores podrán al fin estar en la muestra que abrió al público el 21 de enero y se prolongará hasta el 19 de marzo, con entrada libre hasta completar aforo.

Se trata de dos proyectos independientes que, desde lenguajes visuales distintos, abordan una misma sensibilidad: el interés por lo residual y lo fugaz como espacio de reapropiación.

Ambos artistas chilenos, nacidos en democracia, exploran a través de sus fotografías lo descartado y lo efímero, para interpelar al espectador sobre los sistemas que rigen la producción en la cultura contemporánea.

Aguirre ofrece una lectura poética del desecho cotidiano, como los restos de comida, envases y embalajes digitales. Mediante cianotipias realizadas con materiales accesibles y luz solar, recupera objetos destinados al olvido, otorgándoles una nueva carga simbólica. Su técnica artesanal, lenta, física y analógica, funciona como gesto de resistencia ante la aceleración tecnológica. Más que una crítica frontal, su obra invita a una contemplación íntima que destaca la belleza de lo mínimo y la tensión entre lo desechado y lo preservado.

La serie de Camilo Delpin explora lo transitorio y ambiguo en dos fases. Primero, captura reflejos solares en aguas en movimiento, formas brillantes y pasajeras que se insinúan y desvanecen. Estos brillos, resultado de ensayo y error, forman la matriz simbólica de la segunda etapa, donde emergen cuerpos indefinidos bajo un código crepuscular. Trabajados con luz continua, los destellos se capturan naturalmente, sin postproducción, aportando autenticidad luminosa. Con mínima intervención digital, las figuras, como deidades mitológicas despojadas de indumentaria y símbolos específicos, dialogan sutilmente con los lenguajes del arte, la moda y lo mítico, revelando los códigos contemporáneos del deseo y la persuasión en su forma más pura.

Juntas, estas propuestas ofrecen una reflexión visual sobre lo descartado y lo perecedero, allí donde los residuos materiales, vislumbres breves y cuerpos sin identidad fija no solo resisten el olvido, sino que dejan abiertas preguntas sobre lo que permanece, lo que se disuelve y lo que aún está por descubrir.

Sobre los autores

Camilo Delpin (Concepción, Chile, 1989) es fotógrafo autodidacta con formación en arquitectura. Su obra aborda la identidad contemporánea desde una estética que combina transgresión, decadencia y una sobriedad precisa. Orientó su carrera hacia la fotografía después de vivir en París, aunque siempre estuvo ligado a la disciplina desde su adolescencia. En la capital francesa dio sus primeros pasos en la fotografía de moda y urbana, cubriendo semanas de la moda en París y Milán. Desde 2017 hasta la actualidad ha sido profesor de fotografía con mención en moda en distintas instituciones educativas. En el ámbito profesional ha colaborado con marcas internacionales y casas de moda de gran relevancia. Parte de su obra ha sido exhibida en galerías, bienales y ferias de arte en Argentina, Chile, España, Italia y Francia, destacando su participación en PHotoEspaña 2025. Ha publicado en medios especializados como L’Officiel (Argentina y Chile), Fucking Young (España), Wad Magazine (Francia), Infringe (Reino Unido), Schön (Alemania) y Joia (Chile).

Rocío Aguirre V. (Concepción, Chile, 1989) es una es una fotógrafa chilena radicada en Madrid desde 2019. Estudió fotografía en la Universidad Arcos (Chile), donde se formó en técnicas tradicionales. Posteriormente se especializó en ‘colodión húmedo’ en La Penumbra Foundation de Nueva York (2017) y en procesos alternativos como la cianotipia (2018). Su faceta social la ha llevado a colaborar en campañas benéficas para distintas organizaciones. En 2021, su trabajo fue exhibido en distintos espacios culturales de España como parte de la programación del centro cultural Caixaforum. Ha publicado en medios como Vogue, i-D, CAP 74024 y Forbes y ha colaborado en proyectos de moda para firmas como Gucci y Dior. Su obra personal ha sido expuesta en ferias y galerías de Chile, Alemania y España. Asimismo, ha publicado dos libros con su trabajo y ha expuesto de manera individual junto a Delpin en PHotoEspaña.