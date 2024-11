Los objetivos y primeros retos de la plataforma contra la turismofobia en Cádiz

En Cádiz ha nacido una nueva plataforma, Convive Cádiz, que ha decidido posicionarse en torno a la polémica y del rechazo a la actividad turística Cádiz, especialmente en lo relacionado directamente con la vivienda; en este caso para asegurar que hay "muchos bulos"; que los propietarios o gestores de viviendas turísticas soportan "un acoso constante" a la hora de desarrollar su actividad; o que lejos de perjudicar en algo a la ciudad, su actividad solo aporta beneficios.

La plataforma se marca cuatro grandes objetivos. El primero de ellos, "representar y profesionalizar el sector" de las VFT, que de hecho es el que conforma esta plataforma y que se propone impulsar "la formación y calidad del servicio para fortalecer el turismo gaditano". El segundo objetivo es "combatir la desinformación y la turismofobia", para lo que se proponen "contrarrestar bulos y prejuicios sobre las VUT, ofreciendo datos reales sobre su impacto positivo en la economía local".

"Defender la legalidad" es el tercer objetivo de Convive Cádiz, que asegura que nace también para "luchar contra alojamientos ilegales, exigiendo a las administraciones un mayor control y sanciones a las viviendas que no cumplan con la legalidad, y responder jurídicamente ante cualquier acto de incitación al odio o en contra del sector". Y en último lugar, se marcan como objetivo "proteger los intereses del sector, emprender acciones legales para defender los derechos de empresas y pequeños propietarios de VUT frente a normativas o políticas adversas, y exigir el cumplimiento de la legalidad en contra de intereses y presiones".

Quiere esta plataforma establecer un canal de comunicación constante sobre la realidad de las VFT a través de una página web y de eventos presenciales en los que se aportarán "datos sobre la realidad del sector de las VUT injustamente atacado y señalado como único responsable de todos los problemas de vivienda en la ciudad, por desconocimiento o intereses políticos ajenos a los de la ciudad, así como crear un banco de soluciones innovadoras ante los desafíos". Unido a esto, se anuncian una serie de "actividades de sensibilización digital, foros y mesas de trabajo" para analizar el escenario desde la óptica hasta ahora señalada.

El problema de la vivienda no es el turismo

De hecho, Convive Cádiz asegura que la VFT no afecta en nada al problema de vivienda que ciertamente tiene la ciudad. Y como "evidencia" de esta máxima reflejan cómo la medida aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz en octubre de 2022 de poner freno a las licencias de VFT mediante el cambio de PGOU no ha tenido impacto "en un incremento efectivo del mercado de alquiler". Y es que a juicio del colectivo, el problema de la vivienda tiene como responsables "la falta de una política mínima de viviendas, un inmenso parque de viviendas vacías de más de 5.000 en la ciudad, muchas de ellas en manos públicas, una Ley de vivienda que ha desincentivado el alquiler, un aumento de la renta per cápita del nuevo residente en los centros de las ciudades, y de segundas residencias, al que se une una muy escasa oferta de suelo público para VPO, o presencia de bolsas de suelo retenido para operaciones hoteleras". "No pueden ser los pequeños propietarios de Cádiz, el chivo expiatorio de la falta de política de vivienda o de intereses de lobbies ajenos a la ciudad que buscan expulsarlos", añaden.

Siguiendo con este análisis, apuntan los operadores gaditanos de VFT que esa limitación de licencias que desde finales de 2022 aplica el Ayuntamiento "no afecta a edificios completos de apartamentos turísticos, gestionados por empresas ajenas a la ciudad, corporaciones que extraen los beneficios del turismo a los focos del capital en vez de reinvertirlos".

"La plataforma también trabajará para el desarrollo de campañas y actuaciones de presión que eviten el injustificado ataque a las viviendas turísticas, la defensa legal de sus intereses y los del sector del turismo en la localidad, la integración de las comunidades locales en el desarrollo turístico, y la persecución de quienes atenten contra sus intereses", advierte la plafatorma.