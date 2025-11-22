El obispo Zornoza dice que la denuncia contra él es "injusta y falsa"

Rafael Zornoza ha hablado y ha calificado la denuncia por pederastia que pesa sobre él como "injusta y falsa". Casi dos semanas después de que el nombre del obispo de Cádiz cobrara relevancia al ser denunciado por un antiguo caso de pederastia, supuestamente sucedido cuando era sacerdote en el Seminario de Getafe, el hasta ahora obispo de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado dirigido a la Diócesis. Ha sido justo después de que el Papa aceptara su renuncia como obispo, planteada ya el año pasado obligatoria y oficialmente, y de que Roma haya solucionado la casi sede vacante en el Obispado gaditano con el nombramiento de Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, como administrador apostólico de la diócesis gaditana.

"La Santa Sede ha hecho pública la aceptación por parte del Santo Padre de mi renuncia al oficio de Obispo de Cádiz y Ceuta, presentada el pasado mes de julio de 2024, conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico, y reiterada por mí en dos ocasiones. Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Papa León XIV por su comprensión y cercanía paternal, al haberme concedido el poder dedicarme plenamente a los tratamientos médicos que requiere mi actual estado de salud, así como a atender con serenidad y confianza en Dios mi defensa ante una acusación injusta y falsa, que está siendo estudiada por la Iglesia", dice Zornoza en su comunicado.

El hasta ahora prelado gaditano tiene también palabras de apoyo y acogida para quien de forma interina será su sustituto: "Agradezco igualmente al Santo Padre el nombramiento de un administrador para esta diócesis, signo de su solicitud por el bien espiritual y pastoral del Pueblo de Dios que peregrina en Cádiz y Ceuta. Monseñor Ramón Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla, es un valioso obispo, jurista, filósofo y teólogo, y un apreciado amigo con quien enseguida os sentiréis acogidos, y que alentará los esfuerzos pastorales. Próximamente, anunciaremos la celebración de una misa de bienvenida a la diócesis. Le aseguro mi oración y mi obediencia filial, así como mi plena disposición a colaborar, desde la comunión eclesial, en todo lo que contribuya a la unidad en este momento de transición en el gobierno de nuestra Iglesia diocesana".

Igualmente, Zornoza se dirige a la feligresía de su diócesis, tanto para pedirle que acoja a monseñor Valdivia como para resumir, muy brevemente, su estancia en Cádiz. "Os invito a acoger con fe al administrador que el Santo Padre ha designado para el bien de la diócesis, y a mantener la comunión y la esperanza en este tiempo de transición. El Señor no abandona nunca a su Iglesia. Estos años han sido para mí un tiempo de entrega y de gracia, en los que he compartido con vosotros la alegría y la esperanza de servir a Cristo en esta tierra bendita. Agradezco de corazón a los sacerdotes, consagrados y laicos su colaboración, su oración y su cariño durante este tiempo de ministerio".

Una despedida que Zornoza remata con una última y eclesial reflexión: "Pido al Señor que bendiga abundantemente a esta querida diócesis, y a todos cuantos en ella trabajan con fidelidad y amor al servicio del Evangelio, y también que me acompañéis con vuestra oración, como yo lo haré por vosotros cada día, confiando en la intercesión maternal de la bienaventurada Virgen María y de los santos Servando y Germán, y San Daniel y compañeros mártires, patronos de nuestra diócesis".