“De nuevo han pillado al alcalde otra mentira, esta vez sobre el servicio de autobuses urbanos de Cádiz”

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana lamenta que “de nuevo hayan pillado al alcalde otra mentira, esta vez sobre el servicio de autobuses urbanos y, en concreto, sobre la incorporación de seis nuevos autobuses híbridos al servicio de transporte urbano en el año 2022”.

El regidor, Bruno García, aseguró en la jornada de este viernes a los medios de comunicación que la contratación de estos vehículos "se llevó a cabo prescindiéndose totalmente del procedimiento legalmente establecido, por lo que cabe entender que estamos ante una contratación verbal sin sujeción a procedimiento alguno". No obstante, esta mentira ha quedado desmontada horas después, tras conocerse la existencia de un informe elaborado, en marzo, por el propio responsable técnico del área de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz en el que especifica que la empresa Tranvía presentó en el Consistorio gaditano dos escritos -con fechas 16/01/2020 y 11/12/2020- informando de la necesidad de renovar parcialmente la flota de autobuses debido a la antigüedad de la misma, pues la mayoría de los buses superaban las dos décadas. Y asimismo, el 21 de diciembre de ese mismo año la empresa volvió a presentar otro escrito indicando los motivos por los que había decidido iniciar los trámites para la renovación parcial de la flota. Sumando un cuarto documento de Tranvía, con fecha de 25 de octubre de 2022, en el que comunica al Ayuntamiento la renovación parcial de la flota, indicando las altas y las bajas producidas.

“Existen nada menos que cuatro escritos remitidos por la empresa al Ayuntamiento sobre la incorporación a la flota de los seis autobuses híbridos, por lo que una vez más han pillado a Bruno García con el carrito del helado. Lamentamos que el alcalde de los gaditanos y gaditanas pierda tanto tiempo en querer tirar por tierra la gestión del anterior equipo de Gobierno con falsedades y no invierta ese tiempo en mejorar el pésimo y deficiente servicio de autobuses, así como en gestionar en condiciones la ciudad y en mejorar la transparencia de su propio Gobierno puesto que deja mucho que desear”.

Al respecto, desde la coalición de izquierdas apuntan que “siguen faltando papeles sobre el coste que han supuesto a las arcas municipales las iniciativas de Cádiz Fenicia y Cádiz Romana. Tampoco conocemos el informe externo con el que el Gobierno de Bruno García ha ordenado la tala de seis árboles sanos, ni hemos recibido hasta el momento el informe que solicitamos en abril sobre la planificación y el funcionamiento de la empresa de limpieza y su grado de cumplimiento del pliego actual. Como tampoco hemos escuchado aún a la concejala de Vivienda dar explicaciones sobre sus intereses en la venta de suelo público. Y a todo ello se suman numerosas decisiones que está tomando el equipo de Gobierno con el rodillo de la mayoría absoluta”.

AIG lamenta “todo este circo que ha querido montar el alcalde en torno a los seis autobuses híbridos, que menos mal que se incorporaron a la flota puesto que son los únicos que funcionan realmente”. Y adelanta que el próximo lunes pedirá en las comisiones informativas de la sesión plenaria ordinaria de octubre que ese informe elaborado por el responsable de Movilidad se incluya en el expediente que va a Pleno.

“El servicio de autobuses urbanos es actualmente más caro y malo que nunca y, ante la incompetencia del primer edil y su equipo, que siguen sin aprobar la estructura de coste y que no van a poner en marcha en este mandato el nuevo pliego de transporte público, optan por intentar desviar el foco con mentiras para así tapar dicha incompetencia y su falta de trabajo de despacho”.

AIG está convencido de que si realmente el servicio público de transporte urbano fuera una “prioridad” para el Gobierno municipal, “ya se habría aprobado el nuevo pliego y no se habría producido la mayor huelga de la historia del servicio de buses urbanos del pasado verano y que se prolongó durante 20 días”.

Por todo ello, la formación de izquierdas pide al equipo de Gobierno que no “pierda más tiempo con un asunto que está cerrado, puesto que existen informes que acreditan que la empresa adquirió esos seis autobuses para poder seguir prestando el servicio y así ha sido”. Lo que debe hacer el Gobierno del PP es “centrarse en trabajar para ofrecer a la ciudadanía un servicio de autobuses digno, que es vergonzoso su estado actual”.