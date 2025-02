El nuevo auditorio del puerto de Cádiz acelera el proyecto del parking de varias plantas del Muelle Reina Sofía

Cádiz/La construcción del proyecto Atlantic, con sus 20.000 metros cuadrados para un auditorio y un complejo museístico y los 5.000 metros que ocuparán los platós audiovisuales indoor para el rodaje de series y películas supondrá una fase importante en el proceso de transformación del nuevo puerto del siglo XXI.

La colocación de la primera piedra del complejo no tendrá lugar hasta que no desaparezcan del Muelle Reina Sofía, algo que no se espera que ocurra hasta finales del año que viene, meses después de que se logré poner fin a la pesadilla de la construcción del túnel de la nueva terminal de contenedores, un “accidente” que se ha llevado ya demasiados miles de euros y que ha sumado demasiado tiempo de espera a la puesta en funcionamiento de esta nueva terminal de carga.

Lo peor es que el plan de desarrollo del puerto de Cádiz estaba perfectamente encadenado:se trasladaban los contenedores y se iniciaba el proceso de integración puerto ciudad con la puesta en marcha de todos los proyectos que forman ya parte de una carpeta que sólo obra en poder de Teófila Martínez.

Los últimos en mostrar su interés en este suelo han sido los promotores del South Festival Series, encabezado por la empresa Womack. Su presidente, José Carlos Conde anunciaba a este periódico que ha planteado ante la Autoridad Portuaria de Teófila Martínez la urbanización de 20.000 metros cuadrados de suelo para un museo y para un auditorio y otros 5.000 metros para un complejo de platós para el rodaje de series o películas.

Todo este montaje se ubicará en una parcela que el Plan Especial del Puerto de Cádiz tiene ya reservado para equipamiento en todo este proceso de integración puerto-ciudad. A día de hoy ese espacio está ocupado en su totalidad por un aparcamiento en superficie que gestiona la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A.U.

El complejo promovido por Womack atraerá a Cádiz a muchos miles de personas / Icaria Atelier

La propia APBC recordaba estos días que, en su momento, fue el propio Ayuntamiento quien le pidió que pusiera en marcha este estacionamiento en superficie con capacidad para más de 700 coches, al igual que paso con el ubicado en los aledaños del gimnasio. La plaza de España, tarde o temprano, iba a acabar como ha acabado:sin espacio para los coches, de manera que había que buscar una idea o un proyecto para absorber todos esos coches que iban a quedar sin huecos donde aparcar.

Realmente el Plan Especial no tiene previsto el uso de ambos espacios como aparcamiento. “Ahora toca organizarlo y darle otro uso”.

Y ahora toca intentar compensar de alguna manera todo ese espacio para el estacionamiento de vehículos que se perderá en el Muelle una vez que se construya todo el complejo Atlantic de la mano de Womack Group.

Es por eso que la APBC sabe que se hace cada vez más necesario impulsar la idea que incluye el Plan Especial del Puerto de Cádiz de construir un aparcamiento en altura en la Punta de San Felipe, cuya obra sale ahora a licitación.

El pliego contemplará entre 750 y 1.200 plazas, dependiendo de si el concesionario se decide por un modelo de explotación convencional, automatizado o mixto.La APBC ha convocado ya el concurso de selección de oferta para tramitar el expediente de concesión administrativa para la construcción y explotación de ese aparcamiento de vehículos y también edificios comerciales en esa explanada del muelle Reina Sofía junto al espaldón de San Felipe.

Una explanada rectangular de 12.646,52 metros cuadrados y el parking, de varias plantas, deberá estar abierto las 24 horas al día los 365 días del año, mediante abonos de temporada, plazas de rotación y plazas en régimen de usufructo.

Este nuevo parking no sólo aliviará la falta de aparcamiento que ya existe en la ciudad sino que servirá para dar cobijo a los cientos de coches que llegarán hasta Cádiz para disfrutar del complejo Atlantic. Cabe recordar que Womack espera recibir a medio millón de personas al año al poco tiempo de abrirse el auditorio.