Nueva reunión científica en la Academia de Medicina de Cádiz

En el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz celebra el jueves 5 de marzo, a las 19.00 horas, una reunión científica en la que dos profesionales defenderán sus trabajos de investigación que fueron premiados en el concurso del pasado año, ingresando con ello en la Academia con el título de académico correspondiente. Se trata de Marta Moreno Ligero y Fernando Julio Ponte Hernando.

Así, en primer lugar intervendrá Marta Moreno, portuense y graduada en Fisioterapia, quien obtuvo el accésit al Premio In Memoriam Profesor Martín Farfán, patrocinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, como primer firmante (de seis personas) de un trabajo publicado en Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, en octubre de 2024, bajo el título Propiedades psicométricas del ‘Pictorial Pain Interference Questionnaire’ para evaluar la interferencia funcional en el dolor lumbar crónico.

El estudio analiza las propiedades psicométricas de una herramienta visual, el cuestionario Pictorial Pain Interference Questionnaire, para evaluar el impacto del dolor en la vida diaria de los pacientes con dolor lumbar crónico. Realizado sobre una muestra de 99 personas, el cuestionario mostró unos resultados sobre la función física y en los ámbitos social y del sueño; se analizarán resultados de validez y fiabilidad del Pictorial Pain Interference Questionnaire con medidas de movilidad, fuerza, intensidad del dolor, calidad de vida, sueño, ansiedad y depresión asociadas al dolor lumbar crónico.

En segundo lugar, intervendrá el doctor Fernando Julio Ponte Hernando, quien obtuvo el Premio In Memoriam Profesor Orozco Acuaviva (2025), como autor de la memoria titulada El Doctor D. Francisco Fernández‑Victorio y Cociña (1866-1938): Héroe de Cuba, General, Oftalmólogo y Académico, que fue presentada bajo el Lema 'Quod Nihil Scitur'.

El trabajo aborda la trayectoria de dicho profesional, miembro de una prestigiosa familia gallega que, tras la guerra de Cuba, se dedicó con singular pericia al ejercicio de la oftalmología, siendo discípulo de José Antonio Barraquer y Roviralta (1852-1924), con quién se especializó. En 1905, escribió el libro Notas de terapéutica ocular: El dispensario oftalmológico del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. En 1903 se había doctorado en la Universidad Central con la tesis Enucleación y prótesis ocular y, en 1911, publicó Higiene de la visión y Profilaxia de las Enfermedades de la vista en su especial aplicación al Ejército, tras hacer una estancia oficial en París y Berlín. Fue profesor y jefe de estudios de la Academia de Sanidad Militar y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, en los difíciles años de la pandemia gripal de 1918.

Con residencia en Santiago de Compostela, es académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

Finalmente, se les impondrá medalla y les será entregado el título de académico correspondiente. Al acto será clausurado por el presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz, el doctor José Antonio Girón González.