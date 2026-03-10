Nueva oportunidad para ver en Cádiz a Laura Gallego en concierto

Laura Gallego llega a Cádiz en marzo con La última folclórica, un espectáculo que desafía los límites de la canción española y propone una revisión contemporánea de la copla desde lo musical, lo escénico y lo conceptual. Lo hará con una doble cita: el día 25 actuará en el Gran Teatro Falla (20.00 horas), donde se agotaron las entradas el pasado mes de enero en apenas unas semanas, pero es que el próximo sábado 28 de marzo (20.30 horas) la artista estará en otro espacio, el Palacio de Congresos de la ciudad, para el que todavía existe la posibilidad de conseguir localidades.

En este montaje, Laura Gallego da un paso decisivo en su trayectoria reivindicando la copla como un género vivo, capaz de dialogar con el presente sin renunciar a su memoria. Producida por Green Cow Music, la gira seguirá durante 2026 y 2027 consolidando el regreso del género a los grandes teatros con un lenguaje escénico actual, libre y audaz.

El espectáculo cuenta con la dirección artística de Pedro Centeno y la musical de José Antonio Márquez, y propone un viaje emocional por la historia de la copla, desde sus raíces hasta su reinvención con estilos como el jazz, el tango, el funk o el techno. De este modo, la algareña rinde homenaje al legado de las grandes figuras como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, alentando a que alguien tome el relevo y mantenga viva la llama del género.

En La última folclórica, Laura Gallego irrumpe en escena luciendo gafas de sol y bata de cola, y culmina como DJ con una sesión de techno-copla. En este espectáculo conviven el caracolillo de Estrellita Castro con la electrónica de club, las peinetas clásicas con la mirada libre y contemporánea de una artista que se define como “folclórica pletórica”. Es, en sus palabras, “la versión más actualizada de mí misma”: un espectáculo que celebra la copla sin corsés, combinando emoción y fiesta, con clásicos como La bien pagá a ritmo de jazz o Tatuaje en clave de tango. Un grito artístico que desafía moldes y defiende una copla viva, auténtica y abierta al presente.

Sobre Laura Gallego

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Laura Gallego se ha convertido en una figura imprescindible de la música española. Su carrera ha sido un continuo homenaje a la copla, pero también una búsqueda constante de nuevas formas de interpretarla. Ha publicado tres discos: Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras, y ha recorrido los principales teatros y escenarios de Andalucía y del resto de España, consolidándose como una de las voces más potentes y personales de este estilo musical.

Por su parte, Green Cow Music es una promotora hispalense especializada en la producción de festivales, ciclos y espectáculos de gran envergadura, como Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial andaluz que tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla, o Insólito, inaugurado el pasado 2025.

Próximas fechas y plazas de la gira

• 21 de marzo de 2026 – Huelva – Auditorio Casa Colón

• 25 de marzo de 2026 – Cádiz – Gran Teatro Falla

• 28 de marzo de 2026 – Cádiz – Palacio de Congresos

• 11 y 12 de abril de 2026 – Málaga – Teatro Cervantes

• 18 de abril de 2026 – Almería – Auditorio Municipal Maestro Padilla

• 8 de mayo de 2026 – Jaén– Teatro Infanta Leonor

• 26 de septiembre de 2026 – Puertollano– Auditorio Municipal Pedro Almodóvar

• 31 de octubre de 2026 – Albacete – Teatro Circo

• 21 de noviembre de 2026 – Valencia – La Rambleta

• 15 de enero de 2027 – Pamplona – Teatro Gayarre

• 29 de enero de 2027 – San Sebastián – Auditorio Kursaal