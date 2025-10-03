Nueva lluvia de millones para Cádiz procedentes de Europa

Había pedido 20 millones de euros, y va a obtener 14. Pero el resultado no es nada negativo si se recuerda el precedente de la Edusi, en cuya primera convocatoria quedó excluida la ciudad, que sí lograría la financiación en una segunda vuelta; y si se compara con el resto de ciudades andaluzas, que han recibido todas la misma asignación. Cádiz ha quedado provisionalmente incluida en el nuevo plan de ayudas europeas, el Edil.

A la ciudad le corresponden un total exacto de 11.948.905 euros procedentes de fondos europeos, a los que el Ayuntamiento tendrá que sumar otros 2 millones de euros para conseguir la cantidad total de 14.057.535 euros. 14 millones de euros que se emplearán en diversos proyectos e inversiones a realizar en los barrios de Puntales, Loreto, Barriada de la Paz, Guillén Moreno, Cerro del Moro y Segunda Aguada de aquí al 31 de diciembre de 2029, fecha en que debe estar entregado el último documento acreditativo de haber empleado el dinero adjudicado a la ciudad.

"Es una noticia muy buena para la ciudad de Cádiz", ha dicho el alcalde, Bruno García, como primera valoración, destacando la "dedicación y esfuerzo de muchas personas" para haber optado a esta subvención europea concedida en fase provisional. No se ha mostrado García especialmente pesimista por el hecho de recibir 6 millones de euros menos de lo previsto o solicitado, porque la cantidad asignada "es la máxima que se ha concedido a todas las ciudades". Y es que, efectivamente, todas las ciudades consideradas "grandes" según el baremo de la convocatoria en Andalucía percibirán exactamente la misma cantidad.

Esta merma de 6 millones de euros obligará ahora al Ayuntamiento a reformular el proyecto presentado a la Edil; un proceso que comenzarán ahora los técnicos "en base a unas pautas que establece el Gobierno de España" siguiendo los criterios que determina Europa. Pero a este respecto, sí ha querido dejar claro el alcalde que hay un proyecto que no se verá alterado en absoluto: la vivienda.

Ha detallado Bruno García que la propuesta Edil se basa en proyectos e inversiones relacionadas con lo social, con infraestructuras y con la vivienda. Y ha insistido en que "en ningún caso se renunciará a la vivienda", que se convierte así en una prioridad municipal también para este plan Edil que tiene como proyecto estrella la construcción en el barrio de Puntales de 38 viviendas "colaborativas" en las que convivirán personas mayores con jóvenes. A este proyecto ha dado el alcalde carácter "prioritario", garantizando que se mantendrá a toda costa en ese recorte que el Ayuntamiento tendrá que hacer ahora al resto de su propuesta.

En este sentido, han recordado fuentes municipales que el plan Edil de Cádiz se divide en siete bloques temáticos a los que obliga la convocatoria europea: Barrio equipado, Barrio vivo, Barrio habitable, Barrio dinámico y próspero, Cádiz conectada, Cádiz digital e inteligente y Cádiz risiliente. Y a partir de estos capítulos o conceptos, además de las viviendas de Puntales se citan otros proyectos como la dinamización de los antiguos Depósitos de Tabacalera -que según ha anunciado el alcalde que abrirán sus puertas "muy pronto", sin especificar fechas o plazos concretos-, proyectos destinados a la mejora urbana y a la recuperación de espacios públicos, proyectos de movilidad y accesibilidad, el Smart City y administración electrónica o el plan de emergencia para la prevención de catástrofes naturales, entre otros.

Para la elaboración de todos estos proyectos que integran la propuesta gaditana, ha resaltado el alcalde la participación de muchas delegaciones municipales, a las que se han sumado asociaciones, colectivos y entidades de la ciudad, además de los grupos de la oposición. Y es que "supone una gran oportunidad para la ciudad y para seguir trabajando por los barrios que más lo necesitan", como ha mencionado Bruno García. A todos ellos ha agradecido la colaboración e implicación para que la Edil haya tenido, de momento, este buen resultado.

"Ahora queda lo más difícil: hacerlo", ha concluido el alcalde.

La experiencia positiva y negativa del Urbana y la Edusi

La Edil se presenta como una nueva oportunidad de seguir mejorando la ciudad, de actuar en las barriadas más desfavorecidas de extramuros para buscar siempre, en última instancia, una mejor vida de los vecinos y un mayor número de oportunidades laborales y económicas para la ciudad. Un nuevo plan europeo que asoma como el tercer gran paquete de ayudas que recibe Cádiz en los últimos años, con balances bien distintos.

El último precedente europeo no se puede considerar para nada positivo. Y es que, como ha recordado el alcalde este viernes, se perdió un 40% de la ayuda porque los proyectos no se finalizaron en los plazos fijados en la convocatoria, un problema que achaca al equipo de gobierno anterior, de Adelante Cádiz, pues "cuando llegamos cogimos la Edusi a un 24% de ejecución y conseguirmos llevarla hasta el 61% haciendo un esfuerzo muy importante".

¿Preocupa en el gobierno local, por tanto, este precedente de gestión de fondos europeos? No para el alcalde, que se aferra al otro precedente gaditano, el del programa Urbana que él gestionó cuando era concejal de Fomento en tiempos de Teófila Martínez. "Y nos dieron 1 millón de euros más por hacerlo todo a tiempo", recordaba Bruno García, que coloca ese antecedente "que me da a entender que dará tiempo a ejecutar la Edil".

"Confiamos plenamente en los técnicos del Ayuntamiento, que tienen una experiencia enorme en gestionar estos fondos y que han conseguido ahora la Edil con las dificultades que ha habido que superar", ha afirmado el alcalde.