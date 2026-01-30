Una nueva empresa explotará el aparcamiento subterráneo de Varela, en Cádiz

El aparcamiento subterráneo de los antiguos cuarteles de Varela, en Cádiz, tendrá nuevo adjudicatario. La empresa Martín Casillas ha llegado a un acuerdo con otra firma del sector, Empark, para traspasarle los derechos y obligaciones de este estacionamiento que hasta el año 2072 tenía adjudicado a su favor.

Efectivamente, fue en el año 2002 cuando el Ayuntamiento de Cádiz adjudicó a Martín Casillas la obra de construcción del aparcamiento subterráneo en los antiguos terrenos militares de la Avenida principal y su posterior explotación por un período de 70 años.

A cambio, la empresa abonaría un canon extraordinario, al que sumaba luego un canon anual de 150 euros por cada una de las 325 plazas de las que dispone ese equipamiento, además de otorgar una decena de plazas al Ayuntamiento para su uso durante el período de la concesión.

Estas condiciones las asumirá a partir de ahora la empresa madrileña Empark, que tendrá así su primer aparcamiento en la ciudad. Pese a ser una gran desconocida en Cádiz, esta sociedad gestiona en la actualidad más de 300 aparcamientos en España, Portugal, Andorra y Turquía; entre ellos, los de la Alameda Vieja y el Mamelón de Jerez, que serían los más cercanos al de Varela que explotará toda vez que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz autorizó este jueves el traspaso.