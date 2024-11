Novedades en la San Silvestre de Cádiz: Límite de inscripciones y nuevo recorrido

La carrera popular San Silvestre Gaditana cumplirá el próximo sábado 28 de diciembre su séptima edición con una serie de cambios y novedades impuestas por el Ayuntamiento y la Policía Local por razones de seguridd, de compatibilidad con otro evento y por las supuestas quejas de algunos comerciantes, según informó hoy el Club Polideportivo Olimpo Cádiz, organizador de este evento lúdico-deportivo que todos los años congrega en la capital gaditana a casi 2.000 corredores y a miles de personas de toda la provincia y de otras.

La primera novedad es que se limita el número de inscripciones a 1.300, es decir, a 400 personas menos que las 1.700 que se inscribieron el año pasado cuando no había límite alguno. El plazo de inscripción está abierto desde hoy viernes 15 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

La segunda es que se reduce el recorrido en 300 metros, de manera que será de 5,2 kilómetros, en vez de los 5,5 de la pasada edición.

La tercera es que cambia tanto la ruta que seguirán los corredores como el lugar en el que se instalará la meta. El recorrido se modifica y se realizará de la siguiente forma: salida desde Avenida del Puerto buscando la Calle Honduras, giro hacia Plaza de Argüelles, Plaza de España, Avenida 4 de diciembre, Plaza San Juan de Dios, Calle San Juan de Dios, giro a la derecha hacia el Campo del Sur, Avenida Duque de Nájera, Paseo Carlos III, Alameda Hermanas Carviá Bernal, Alameda Clara Campoamor, Calle Honduras, giro hacia calle San Germán y Plaza de España.

Además, la meta estará ubicada frente al edificio de la Diputación Provincial, en vez de en el frontal del Monumento a la Constitución de 1812. La razón que esgrime el Ayuntamiento es que ahí habrá instalado un mercado navideño.

Como ya adelantó este periódico, la salida se adelanta a las 18:00 horas, en vez a las 19:00 horas, con el fin de aprovechar la luz solar.

Un grupo de participantes en la San Silvestre 2023. / Jesús Marín

Como viene siendo habitual, la organización del evento está conllevando mucho trabajo a los miembros del Club Polideportivo Olimpo Cádiz y muchos esfuerzos también en la negociación con el Ayuntamiento, sobre todo por los condicionamientos que impone la Policía Local. Así lo manifiesta desde el club a través de un comunicado que han difundido hoy mismo.

"La organización de la prueba lleva trabajando desde el mes de julio para, en vista del éxito de la anterior edición, no tener los diferentes problemas que se habían ido sucediendo en las semanas o días previos a las ediciones que se han ido desarrollando cada diciembre, desde el 2017", explican.

"Piedras en el camino"

"Pero eso no ha servido para nuevamente este año, tener piedras en el camino. En este sentido, uno de los problemas que siempre está sobre la mesa cuando se habla de carreras populares en Cádiz y que sean en suelo urbano, es el del recorrido de la prueba y que no solo nos afecta o afectará a nosotros, sino que otras pruebas atléticas han tenido, tienen y tendrán los mismos problemas, destacando la pérdida de algunas pruebas con bastante historia en la ciudad de Cádiz, que ya están en el imaginario de muchos y muchas ciudadanas", añaden.

"Y porque no queremos que esta prueba, por la que el Club Polideportivo Olimpo Cádiz ha peleado desde hace más de siete años, se pierda, por segundo año consecutivo, la organización se ve obligada a anunciar una serie de novedades para la VII San Silvestre Gaditana. Cabe recordar que el año pasado, cambiamos la meta habitual de Plaza de San Juan de dios a Plaza de España y se retrasó la hora de salida, quedándonos desde el mismo día del evento con el cambio del espacio, ya que vimos que gustó y con la cuestión de mejorar y evitar los diferentes inconvenientes producidos en 2023, además de tener claro que en 2024 volveríamos a la salida de las seis de la tarde para tener luz solar".

El campeón de la San Silvestre 2023. / Jesús Marín

"Supuestas quejas de algunos comerciantes"

"Y después de varios meses esperando, en octubre se nos comunica que no se podrá usar el frente del monumento de la Constitución de 1812 por un mercado navideño (que se prolongará, posiblemente, todas las navidades hasta 2027) y que tampoco se podrá repetir parte del recorrido de la edición 2023, es decir: Avenida del Puerto, Cuesta de las Calesas y C/Barcelona por diversos motivos, principalmente por las supuestas quejas de algunos y algunas comerciantes de nuestra ciudad. Sabemos que algunos y algunas otras participan, colaboran y difunden la prueba, porque le es beneficiosa tanto antes como después del inicio de la carrera, porque no son 1.500 o 1.800 personas corredoras, si no que asisten acompañadas de familiares y amigos, y no solo de la provincia de Cádiz, y eso deja un impacto económico en bares y tiendas de la ciudad porque así lo hemos comprobado y nos lo han comunicado".

"Todas las semanas desde hace más de un mes, tras conocer esas dos circunstancias por parte del Ayuntamiento de Cádiz, hemos estado trabajando y pensando en alternativas al recorrido del pasado año que nos permitiera realizar la prueba, además de que no se perdiera la calidad que hemos conseguido, que el recorrido no bajara de 5 kilómetros, que no bajara el número de personas inscritas y que la seguridad de corredores y corredoras fuera un factor indispensable. Pero ante la negativa de poder realizar una salida amplia en la Avenida del Puerto, buscando alternativas, no encontrábamos un recorrido como el del 2023, que se adaptara a las características anteriores y sobre todo que tuviera el visto bueno de la Corporación municipal y de la Policía Local, que es quien nos autoriza el recorrido cada año. No le quepa duda a la ciudadanía, que el recorrido ha sido peleado hasta el último minuto, ofreciendo alternativas a Policía Local con tal de buscar un efecto menor a los problemas que nos habían comunicado no oficialmente, pero preservando la seguridad de todos y todas y como ocurre en otras ciudades en diferentes pruebas".