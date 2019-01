El canal de noticias alemán Welt dice que una visita a Cádiz es "la terapia más pura"

Tras The New York Times, ahora es el canal de noticias de televisión y la web alemana Welt la que recomienda, en su sección de viajes, una visita a la ciudad de Cádiz como "la terapia más pura". Y es que son tantos los halagos que le regala la publicación que llega a decir de ella que "actúa como un antidepresivo", resaltando sus playas, su "deliciosa comida" y su "pintoresco casco antiguo".

El artículo, publicado el pasado 7 de enero, destaca la luz y el brillo de la ciudad, el ritmo pausado que siguen sus habitantes y el café que "cuesta un euro". Para Welt, Cádiz ha sabido chafarse del turismo de masas que llegó a España hace 60 años. "Hay visitantes, pero no hordas. Aunque aquí en el puerto hay cruceros, pero no todos los días. Y cuando llegan, sus pasajeros no caen sobre la ciudad como un enjambre de langostas", subraya.

Y es que para este medio de comunicación la ventaja de la ciudad radica en eso: en que aunque tiene competencia de Sevilla, Córdoba o Jerez, "Cádiz se mantiene en calma y conserva sus tradiciones. Lo tiene todo". Welt hace un repaso por la historia trimilenaria de este rincón, sus relaciones comerciales, su intensa vida marinera y resalta el urbanismo del casco antiguo, los negocios que persisten ante las grandes cadenas, y la gastronomía, sobre todo el pescado frito y las tortillitas de camarones.

Por último, recuerda el rodaje de la película de James Bond, con Pierce Brosnan y Halle Berry en la Caleta, y concluye el reportaje afirmando que la verdadera razón por la que la película se filmó en este lugar fue la luz: "Aquí es tan brillante que puede guardar los faros".